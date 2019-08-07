GÜNCEL

İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

İstanbul’da faaliyet gösteren taş ocaklarının yıllar içinde doğaya verdiği zarar uydu görüntüleri ile gözler önüne serildi. İstanbul’un ciğerleri olan ormanların büyük bir kısmını yok eden taş ocaklarının son durumu havadan görüntülendi.

Çevresinde nefes almakta güçlük çekilen Göktürk’te bulunan taş ocaklarının doğaya verdiği zarar uydu görüntüleri ile gözler önüne serildi. Görüntülerle yıllar içerisinde ormanın nasıl yok edildiği aşama aşama ortaya çıktı. Görüntülerde küçük bir alanda başlayan çalışmaların yıllar içerisinde büyüdüğü ve taş ocaklarının çevresinde bulunan ormanlık alanın büyük bir kısmının yok edildiği gözlendi. Ormanların tahrip olmasına neden olan taş ocaklarının son durumu ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler yemyeşil ormanların içerisindeki taş ocaklarına dikkat çekti. Taş ocağının orta ve en derin kısımlarında ise göletler oluşuyor. Taş ocaklarındaki patlatmaların doğal dengeyi, su yollarını ve çatlak mağara sistemini bozduğu belirtiliyor. Bu gibi olumsuz etkilerinden dolayı taş ocaklarının; yerleşim yerlerinden, ormanlık alanlardan, su üretim alanlarından uzakta ve ağaçlandırılamayacak kayalık alanlarda yapılması gerektiği ifade ediliyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan "Millet Bahçesi olacak" demişti! Bakan Turhan: Atatürk Havalimanı'na otel yapılacak
Erdoğan "Millet Bahçesi olacak" demişti! Bakan Turhan: Atatürk Havalimanı'na otel yapılacak
Hıncal Uluç'un İstanbul İzmir otoyol ücreti pahalı diyenlere verdiği yanıt bomba
Hıncal Uluç'un İstanbul İzmir otoyol ücreti pahalı diyenlere verdiği yanıt bomba
Manisa Soma'da korkutan deprem 3.4 büyüklüğünde oldu
Manisa Soma'da korkutan deprem 3.4 büyüklüğünde oldu
Falcao'nun paylaşımı heyacanlandırdı İşte Galatasaray'a imza atacağı tarih
Falcao'nun paylaşımı heyacanlandırdı İşte Galatasaray'a imza atacağı tarih
Sürücülere müjde! Benzin fiyatlarına indirim
Sürücülere müjde! Benzin fiyatlarına indirim
Valbuena'dan Fenerlileri mest eden paylaşım
Valbuena'dan Fenerlileri mest eden paylaşım
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rıdvan Dilmen'den Max Kruse yorumu: Fenerbahçe tatlı bir bela almış
Rıdvan Dilmen'den Max Kruse yorumu: Fenerbahçe tatlı bir bela almış
Heyelanda toprak altında kalan adam, köpek sayesinde kurtuldu
Heyelanda toprak altında kalan adam, köpek sayesinde kurtuldu
Aşure ne zaman 2019 aşure günü ayın kaçında?
Aşure ne zaman 2019 aşure günü ayın kaçında?
7 yaşındaki çocuk yaşadığı vahşeti işte böyle anlattı
7 yaşındaki çocuk yaşadığı vahşeti işte böyle anlattı
Polisten kaçan alkollü sürücü, çaya düştü
Polisten kaçan alkollü sürücü, çaya düştü
Amerikalı ünlü şarkıcı Pink ölümden döndü! İnişte özel jeti yandı
Amerikalı ünlü şarkıcı Pink ölümden döndü! İnişte özel jeti yandı
Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu
Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu
Rize'de 500 yıllık çivisiz cami! Temizleyen cennete gider diyorlar
Rize'de 500 yıllık çivisiz cami! Temizleyen cennete gider diyorlar