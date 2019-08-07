Rıdvan Dilmen'den Max Kruse yorumu: Fenerbahçe tatlı bir bela almış

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin sezon öncesi oynadığı Audi Cup'taki performansını ve yeni yapılan transferleri değerlendirdi.

Max Kruse için ''Fenerbahçe tatlı bir bela almış'' diyen Dilmen, şu ifadeleri kullandı; ''Tatlı diyorum gol atar bela diyorum savunma yapmaz. taktik olarak kafayı karıştırabilir. Alex'le Talisca daha farklı oyunculardı. Alex orta sahaya gelir basit oynardı. Vedat'ın önünde kalıyor zaman zaman. Bunda o da yok. Fakat inanılmaz bir tecrübesi ve ceza sahasına koşuları var.''

''Rodrigues ile kafamda soru işareti var''

Dilmen, ''Garry Rodrigues ile kafamda soru işareti var. Sebebi de savunmayı zaten iyi niyetine rağmen yapma şansı yok. Çünkü Fenerbahçe 4-1-4-1'e hazırlanırken bu 4'lünün kim olacağını bilmiyorum.'' dedi.

''Fenerbahçe'ye ciddi anlamda verimli olacak ilk santrafor olabilir''

Vedat Muriç için konuşan Dilmen, "Hem uzun oyuncu olucaksınız hem pas kaliteniz bu kadar iyi olacak, bence etrafındakiler çok gol atıcak, ben onu bir yıldız adayı olarak görüyorum. Vedat Muriqi uzun yıllardır Fenerbahçe'ye ciddi anlamda verimli olacak ilk santrafor olabilir." dedi.