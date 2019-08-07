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Ekrem İmamoğlu sana kete yaparım oy vermem diyen Mahruze teyzeye gitti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'sana börek kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahzure Keleş'in evine ziyarete gitti. İşte o ziyarette yaşananlar. metin : İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçim kampanyası sırasında, 16 Ocak günü, Sultanbeyli’deki bir semt pazarında, 60 yaşındaki Mahruze Keleş’ten oyunu istedi.

Karşılaştığı kişinin CHP adayı olduğunu öğrenen Keleş, İmamoğlu’na, “Sen Tayyip Erdoğan’a bağlı değilsen, sana oy yok. Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” karşılığını verdi. Bunun üzerine İmamoğlu, “Senden oyunu değil, duanı istiyorum. Seçimi kazanacağım ve 1 ay içinde evinize geleceğim. Böreklerinizi, ketelerinizi yiyeceğim, enerji alıp, 5 yıl deli gibi çalışacağım” diyerek Keleş’in adresini aldı.

Beklenen buluşma, İmamoğlu’nun 17 gün gecikmeli verilen birinci mazbatası, 6 Mayıs’ta YSK’nın hukuksuz kararıyla elinden alınınca yapılamadı. İşte o buluşma, 23 Haziran seçimlerinden 44 gün sonra, 6 Ağustos’ta, kahkahalar eşliğinde gerçekleştirildi. Buluşmada, İmamoğlu ve Keleş arasında birbirinden ilginç diyaloglar yaşandı. İmamoğlu, kendisine, “Seni kimse tanımıyordu ha! Benim yüzümden tanıdı!” diyen Keleş’e, şu esprili yanıtı verdi: “Sağ ol, sağ ol, sağ ol ablacığım! Allah razı olsun. Tanıttın bizi, ne yapalım? Biraz daha konuşsan, 3 seçim kazanacağım.”

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