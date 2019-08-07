SON DAKİKA
Ankara'da ABD heyetiyle yapılan toplantıyla ilgili Hulusi Akar'dan son dakika açıklama geldi! Türkiye'nin isteği gerçekleşiyor mu? Haberin devamı.
GÜNCEL

Kahraman itfaiyeci, intihara teşebbüs eden şahsı bacağından yakalayarak kurtardı

Tuzla’da damadının kamyonetine el koyduğunu iddia eden Zeki S. isimli şahıs yüksek gerilim hattına tırmanarak intihara teşebbüs etti. Polisin ikna çabaları sonuç vermeyince, yüksek gerilim hattına tırmanan kahraman itfaiyecinin bacağından yakalamasıyla şahıs kurtarıldı.

Tuzla Orhanlı Nakliyeciler Sitesinde adının Zeki S. olduğu öğrenilen 4 çocuk babası şahıs, yüksek gerilim hattına tırmanarak intihara teşebbüs etti. Damadıyla ortak aldığı kamyonetine damadının el koyduğunu iddia ederek intihara teşebbüs eden şahsı görenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri şahsı vazgeçirmek için çaba sarf etseler de şahıs tırmandığı yerden inmedi. O sırada bir itfaiye eri, şahsın tırmandığı yere tırmandı. İtfaiye eri, şahsı bacağından yakalayıp tutarak intiharı önledi. Şahıs, ambulans ile kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kurban Bayramı'nda et nasıl yenmeli? Yanlış et tüketimine dikkat edin
Kurban Bayramı'nda et nasıl yenmeli? Yanlış et tüketimine dikkat edin
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden mültecilerle ilgili iddialara cevap
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden mültecilerle ilgili iddialara cevap
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde '32 kilometre' ısrarının sebebi PYD tehdidi tamamen kalkıyor
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde '32 kilometre' ısrarının sebebi PYD tehdidi tamamen kalkıyor
Hulusi Akar'dan son dakika güvenli bölge açıklaması! Görüşmeler olumlu
Hulusi Akar'dan son dakika güvenli bölge açıklaması! Görüşmeler olumlu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı ödüllü yarışma yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı ödüllü yarışma yapılacak
Hersek Lagünü'ne yapılacak millet bahçesi Türkiye'nin en büyüğü olacak
Hersek Lagünü'ne yapılacak millet bahçesi Türkiye'nin en büyüğü olacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Pendik'te fırından para çalan hırsız yakalandı
Pendik'te fırından para çalan hırsız yakalandı
Bomba iddia! Beren Saat eşi Kenan Doğulu'dan HIV virüsü kaptı
Bomba iddia! Beren Saat eşi Kenan Doğulu'dan HIV virüsü kaptı
Otobüs şoförlerinden örnek davranış 3 yetim çocuğun yüzleri güldü
Otobüs şoförlerinden örnek davranış 3 yetim çocuğun yüzleri güldü
Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi
Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi
Adana'da 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hususi pasaport nedir kimle hususi pasaport alır Yeşil pasaport fiyatları
Hususi pasaport nedir kimle hususi pasaport alır Yeşil pasaport fiyatları
İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi
İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi
KYK yurt başvuru tarihi 2019 ne zaman bitiyor kaç gün?
KYK yurt başvuru tarihi 2019 ne zaman bitiyor kaç gün?