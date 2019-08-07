SON DAKİKA
Ankara'da ABD heyetiyle yapılan toplantıyla ilgili Hulusi Akar'dan son dakika açıklama geldi! Türkiye'nin isteği gerçekleşiyor mu? Haberin devamı.
GÜNCEL

İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda iş yerinde 1 kilo metamfetamin yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube ekipleri Osman Caddesi'ndeki bir iş yerine gece baskın yaptı. Yapılan aramalarda iş yerinde gizli bölmede bulunan buzdolabının arkasına gizlenmiş vaziyette kutu içerisinde 1 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ç., Y.B isimli şahıslar gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelerin piyasa değeri ise yaklaşık 450 bin TL olduğu belirtildi. Polis ekipleri tarafından uyuşturucu maddesine el konulurken, İnegöl'de bu zamana kadar ele geçirilen en yüklü miktarda metamfetamin maddesi olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgulamalarının ardından gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kurban Bayramı'nda et nasıl yenmeli? Yanlış et tüketimine dikkat edin
Kurban Bayramı'nda et nasıl yenmeli? Yanlış et tüketimine dikkat edin
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden mültecilerle ilgili iddialara cevap
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden mültecilerle ilgili iddialara cevap
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde '32 kilometre' ısrarının sebebi PYD tehdidi tamamen kalkıyor
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde '32 kilometre' ısrarının sebebi PYD tehdidi tamamen kalkıyor
Hulusi Akar'dan son dakika güvenli bölge açıklaması! Görüşmeler olumlu
Hulusi Akar'dan son dakika güvenli bölge açıklaması! Görüşmeler olumlu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı ödüllü yarışma yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı ödüllü yarışma yapılacak
Hersek Lagünü'ne yapılacak millet bahçesi Türkiye'nin en büyüğü olacak
Hersek Lagünü'ne yapılacak millet bahçesi Türkiye'nin en büyüğü olacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kahraman itfaiyeci, intihara teşebbüs eden şahsı bacağından yakalayarak kurtardı
Kahraman itfaiyeci, intihara teşebbüs eden şahsı bacağından yakalayarak kurtardı
Pendik'te fırından para çalan hırsız yakalandı
Pendik'te fırından para çalan hırsız yakalandı
Otobüs şoförlerinden örnek davranış 3 yetim çocuğun yüzleri güldü
Otobüs şoförlerinden örnek davranış 3 yetim çocuğun yüzleri güldü
Bomba iddia! Beren Saat eşi Kenan Doğulu'dan HIV virüsü kaptı
Bomba iddia! Beren Saat eşi Kenan Doğulu'dan HIV virüsü kaptı
Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi
Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi
Hususi pasaport nedir kimle hususi pasaport alır Yeşil pasaport fiyatları
Hususi pasaport nedir kimle hususi pasaport alır Yeşil pasaport fiyatları
Adana'da 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi
KYK yurt başvuru tarihi 2019 ne zaman bitiyor kaç gün?
KYK yurt başvuru tarihi 2019 ne zaman bitiyor kaç gün?