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Hulusi Akar'dan son dakika güvenli bölge açıklaması! Birliklerimiz konuşlandı

ANKARA 'da Türk ve ABD heyeti arasında yapılan güvenli bölge toplantısından son dakika güzel haberler geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüşmelerin olumlu olduğunu açıkladı. Akar güvenli bölge için Türk birliklerinin konuşlandırıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve ABD askeri heyetleri arasında Bakanlıktaki görüşmelerin olumlu geçtiğini ve yapıcı bir yaklaşım içinde olunduğunu belirterek, "Toplantılarda bütün güvenlik endişelerimizi dile getirdik. Bu getirdiğimiz endişeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştıklarını memnuniyetle müşahade ettik." dedi. Akar, Büyükelçiler Konferansı'nın yapıldığı otele gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin ABD heyeti ile Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmelere ilişkin sorusu üzerine Akar, şunları söyledi: "5 Ağustos'ta askeri heyetler arasındaki görüşmeler başladı, şu anda da devam ediyor. Bu saatlerde bitmesini bekliyoruz. Bu görüşmeler sırasında bütün görüş ve taleplerimizi arkadaşlarımız muhataplarına ilettiler.

Türkiye'nin talepleri neler?

Bu çerçevede bizim terör örgütleri DEAŞ ile YPG ile mücadele ettiğimizi ve bu mücadelenin sürmekte olduğunu, ayrıca ABD ile birlikte güvenli bölgeyi tesis etmeyi arzu ettiğimizi, bu manada taleplerimizi sıraladığımızda, 30-40 kilometrelik derinlik olması gerektiği, bu bölge içindeki YPG'lilerin tamamen buradan çıkarılması gerektiği, ayrıca YPG'nin elindeki ağır silahların toplanması ve bölge dışına çıkarılması, bunun dışında teröristler tarafından yapılmakta olan birçok tünel, tahkimat ve mevzilerin tahrip edilmesi ve bunları da Türk ve ABD askerlerinin birlikte yapması konusundaki taleplerimizi, isteklerimizi açık ve net bir şekilde masaya koyduk.

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