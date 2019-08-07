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Kaz dağlarını mahveden Alamos Gold'un CEO'su Türkler için demiş ki...

KAZ DAĞLARI'nda siyanürle altın arayan Kanadalı Alamos Gold şirketinin CEO'su John McClusky'nin konuşmaları ortaya çıktı. CEO diyor ki, 'Türklerin yaptığı en iyi iş taş taşımak.'

Alamos Gold şirketi CEO'su John McClusky Bloomberg'e verdiği bir röportajda Kaz dağlarındaki altın aramasını anlatırken şunları söylüyor:

9 yılda Türkiye'de 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. Mütevazi bir yatırımla başlattığımız kazılarda oldukça başarılıydık. Orada yaklaşık 3 milyon ons altın bulduk. Türklerin yaptığı çoy iyi bir şey, hatta dünyada en iyiler arasındalar; taş taşımak ve hafriyat işleri. 

CEO Kanada'daki madencilik sempozyumunda ise şunları söylüyor:

-Türkiye'de epey yol kadettik ve pek bir sorun yaşamadık. Hiç bir izni alamayacağımızı sanıyorduk ama şu an hepsine sahibiz. Devlet Su İşleri ile birlikte geliştirdiğimiz büyük bir göleti görüyorsunuz. Türk hükümeti bir su rezervuarı inşası için ilk defa kamu özel ortaklığına gitti. 

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