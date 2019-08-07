GÜNCEL

Bodrum'da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi'nde çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Mumcular Mahallesi eski Bodrum yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına karadan 10 arazöz ve iş makinesi, havadan ise 2 helikopter ile müdahale başladı. Öte yandan, Nazilli ve İzmir’den yangın söndürme çalışmalarına destek için 2 helikopter ve çok sayıda arazözün yola çıktığı öğrenildi. 

Köy sakinleri evlerini terk etti 

Öğlen saatlerinde başlayan orman yangınını söndürmek için Mumcular Mahallesi'ne bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar seferber oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevler köylere kadar ulaştı. Bazı köy sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda ambulansın da sevk edildiği bölgede dumandan zehirlenen vatandaşların olduğu öğrenildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Yatmadan önce kahve ya da çay içmek uykuyu etkilemiyor
Yatmadan önce kahve ya da çay içmek uykuyu etkilemiyor
Ankara'dan son dakika haberi! Türkiye ve ABD Güvenli Bölge'de anlaştı
Ankara'dan son dakika haberi! Türkiye ve ABD Güvenli Bölge'de anlaştı
Şenol Güneş: Her kulübe eşit mesafedeyim
Şenol Güneş: Her kulübe eşit mesafedeyim
Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi
Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi
Acun Ilıcalı ve Nusret'ten Fenerbahçe'den sonra o kulübe dev destek
Acun Ilıcalı ve Nusret'ten Fenerbahçe'den sonra o kulübe dev destek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Lille'nin yeni transferi Yusuf Yazıcı Fransız basına tanıtıldı
Lille'nin yeni transferi Yusuf Yazıcı Fransız basına tanıtıldı
Türkiye hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Barbaros Şansal, kendisini savundu
Türkiye hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Barbaros Şansal, kendisini savundu
Kaz Dağları'ndan neler oluyor? Ağaçların kesildiği altın aranan alanın haritası
Kaz Dağları'ndan neler oluyor? Ağaçların kesildiği altın aranan alanın haritası
Kaz dağlarını mahveden Alamos Gold'un CEO'su Türkler için demiş ki...
Kaz dağlarını mahveden Alamos Gold'un CEO'su Türkler için demiş ki...
Jennifer Lopez'i locadan izleyen Enis Arıkan'dan itiraf!
Jennifer Lopez'i locadan izleyen Enis Arıkan'dan itiraf!
En çok kimin takipçisi var? Instagramda 10 siyasetçi arasında rekor bakın kimde!
En çok kimin takipçisi var? Instagramda 10 siyasetçi arasında rekor bakın kimde!
Korkuluklara yaslanıp öpüşen çift, köprüden düşerek öldü
Korkuluklara yaslanıp öpüşen çift, köprüden düşerek öldü
Bomba dizi başlamadan iptal oldu Show TV ile yapım şirketi arasında kriz çıktı
Bomba dizi başlamadan iptal oldu Show TV ile yapım şirketi arasında kriz çıktı