YEREL

Gaziantep'te trafik kazası 3 ölü 12 yaralı

GAZİANTEP'te otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

GAZİANTEP'te, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü, Ömer Faruk Aydoğru idaresindeki 63 VD 184 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan 12 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri hareketlilik
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri hareketlilik
'Falcao Galatasaray için Arda'yı aradı'
'Falcao Galatasaray için Arda'yı aradı'
Yemen'deki savaş bir yılda 335 çocuğun hayatına mal oldu
Yemen'deki savaş bir yılda 335 çocuğun hayatına mal oldu
CHP'li Kaya'dan erken seçim açıklaması
CHP'li Kaya'dan erken seçim açıklaması
Erdoğan: Amerikalılarla birlikte harekat merkezi kurulacak
Erdoğan: Amerikalılarla birlikte harekat merkezi kurulacak
Galatasaray Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı CANLI YAYIN
Galatasaray Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı CANLI YAYIN
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yalova'da evlilik tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi 17 gözaltı
Yalova'da evlilik tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi 17 gözaltı
İstanbul Avcılar'da duvarsız yaşadıklarını böyle öğrendiler
İstanbul Avcılar'da duvarsız yaşadıklarını böyle öğrendiler
Kaz Dağları'ndan neler oluyor? Ağaçların kesildiği altın aranan alanın haritası
Kaz Dağları'ndan neler oluyor? Ağaçların kesildiği altın aranan alanın haritası
Ataşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kamerada
Ataşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kamerada
7 Ağustos Türkiye Gündemi yeni
7 Ağustos Türkiye Gündemi yeni
En çok kimin takipçisi var? Instagramda 10 siyasetçi arasında rekor bakın kimde!
En çok kimin takipçisi var? Instagramda 10 siyasetçi arasında rekor bakın kimde!
Bodrum'da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı
Bodrum'da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı
Bomba dizi başlamadan iptal oldu Show TV ile yapım şirketi arasında kriz çıktı
Bomba dizi başlamadan iptal oldu Show TV ile yapım şirketi arasında kriz çıktı