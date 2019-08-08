Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, önceki akşam Belek turizm bölgesinde verdiği konserin ardından dün Antalya'dan ayrıldı. Lopez'i Regnum Carya Otel'in sahibi Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk yolcu etti. Lopez'in yolculuk için tercih ettiği kombin ise görenlere adeta fenalık geçirtti.

TÜRKİYE'DEN AYRILMAK İSTEMEDİ

Başkan Öztürk'le fotoğraf çektirerek teşekkür eden Lopez, "Yoğun programım nedeniyle ayrılmak zorundayım. Yoksa burada birkaç gün kalıp oğlum ve kızımla tatil yapmak istiyordum. Otel çok güzel. Ancak konser programım yoğun olduğu için gitmek zorundayım" dedi.

KIYAFETİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Jennifer Lopez daha sonra kızı Emme Anthony ve oğlu Max Munis'le kendisine tahsis edilen VIP araçla, polis eskortu ve korumaları eşliğinde Antalya Havalimanı'na geldi. Minibüsten önce oğlu Max Munis, ardından kızı Emme indi. Daha sonra araçtan inen Lopez'in kalın hırka giymesi dikkati çekti. Lopez ve çocukları daha sonra, CIP salonundan geçerek özel uçakla konser için Mısır'a uçtu.

ÇOCUKLARIYLA EĞLENDİ

Antalya'da 2 gece konaklayan Jennifer Lopez, kentten ayrılmadan önce otelde çocuklarıyla yemek yedi, dalga havuzunda yüzerek eğlendi.