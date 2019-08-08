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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türk iş dünyasını davet etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türk iş dünyasını davet etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum. Rahat çalışabilmeniz için size şahsım adına garanti verebilirim." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya memnuniyetle davet etmek istiyorum. Ukrayna'da rahat çalışabilmeniz için şahsım adına size garanti verebilirim. Birlikte büyüyelim." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'yi, iyi komşu, samimi dost ve önemli stratejik ortak olarak niteleyen Zelenskiy, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini dile getirdi.

'Şahsım adına garanti veririm'

Ekonomi ve ticaret alanındaki reformlarla, Ukrayna'yı yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirmek istediklerini belirten Zelenskiy, "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya memnuniyetle davet etmek istiyorum. Ukrayna'da rahat çalışabilmeniz için şahsım adına size garanti verebilirim. Birlikte büyüyelim." ifadelerini kullandı.

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