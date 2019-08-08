Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı Hayrettin Karaman 'işte bu olmadı' dedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş'u görevden alıp yerine Prof. Dr. Burhanettin Dönmez'i getirmesi, İlahiyatçı Hayrettin Karaman'ın tepkisini çekti

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, görevden alındı. Yerine ise bir dönem İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı yapan Prof. Dr. Burhanettin Dönmez getirildi.

Bakan Ziya Selçuk'un Talim ve Terbiye Kurulu'nda yaptığı değişiklikler, ünlü İlahiyatçı Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman'ın gündemindeydi. "İşte bu olmadı" başlıklı köşesinde Selçuk'un tasarrufunu eleştiren yazar, göreve getirilen Dönmez'in sosyal medyada tartışılan twitlerini paylaştı:

“Din öğretmeni yetmedi ilahiyat fakültesi öğrencilerine öğrenimleri sırasında öğretmenlik için formasyon alma hakkı tanındı.”

“YÖK kendini aşmış, geriye doğru büyük bir adım. Bir adımda kırk yıl geriye gidiş. Ben değişim buna derim.”

Malatya’nın rektörü hakkında:

“Maalesef rektörlükle soytarılığın birbirinden ayrı işler olduğunu bilmeyen rektörlerin sayısı hızla artıyor! Bizdeki de rektör olur olmaz hacca gitti, bıyık bıraktı, camiyi yıktırdı daha büyüğünü yaptırıyor. Rektör değerlendirme kriterlerinin acilen değişmesi gerekiyor!”

Sevgili Reis’imize duyurulur!

Buna karşın görevden alınan Alparslan'ın din eğitimiyle ilgili çalışmalarına yönelik övgü dolu paylaşımlara yer veren Karaman, yazısını "İşte gelen ve işte giden! Sevgili Reis’imize duyurulur!" diye tamamladı.

Hayrettin Karaman'ın yazısının tamamı