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Anket şirketinden bomba Ahmet Davutoğlu'yla ilgili konuşulacak iddia

Anket şirketinden bomba Ahmet Davutoğlu'yla ilgili konuşulacak iddia

Konsey Araştırma Şirketi Başkanı Nasuhi Güngör, yeni parti iddialarıyla gündeme gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla ilgili ''daha çok AK Parti'de kendine yer arayışı içerisinde olduğunu düşünüyorum'' dedi.

Güngör, Habertürk'te katıldığı 'Enine Boyuna' programında yeni parti iddialarıyla gündeme gelen isimlerin sahadaki karşılığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Nasuhi Güngör, Davutoğlu tarafından kurulması planlanan partinin sahada bir karşılığı bulunmadığını belirterek, "Ahmet Davutoğlu'nun daha çok AK Parti'de kendine yer arayışı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Böyle de görülüyor zaten. Araştırma şirketinin yöneticisi şapkamla konuşuyorum. Siyasi anlamda, pratikte sahada hiçbir karşılığı yok. Babacan cephesinde anlamadığım birçok şey var. Bu siyasi hareketin lideri kim? Düşünceleri ne? Ne zaman sahneye çıkacaklar? Siyaset cesaret ister ama burada bunu göremiyoruz" dedi.

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