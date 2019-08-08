Havaist otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Çatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. Kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Büyükçekmece Tepecik mevkinde meydana gelen kazada havalimanına yolcu taşıyan servis otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarında sebze meyve satılan alandaki tezgahlara çarparak yan yattı. Bu kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.