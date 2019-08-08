Kaz Dağları'nda neler oluyor? Alamos Gold şirketi 400 milyonla 4 milyar alacak

KAZ DAĞLARI'nda altın çıkaran Alamos Gold ve Doğu Biga Madencilik'e yönelik tepkiler giderek büyüyor. Ağaç kesimiyle ilgili farklı rakamlar telaffuz edilirken Alamos Gold hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı.

Kaz Dağları'ndaki altın madeninden gelen son haberlere göre çevrecilerin başlattığı Su ve Vicdan nöbeti sürüyor. Çanakkale Belediyesi alana gidip çadır kurup nöbete katılacaklar için ücretsiz otobüs kaldırıyor. Kaz dağları için bu hafta 20 bin kişi Alamos Gold şirketinin kazı alanına yürümüş ve şantiyede gördükleri manzarayı kamuoyu ile paylaşmışlardı. Kaz Dağları için Türkiye ayağa kalkarken Alamos Gold şirketiyle ve CEO'suyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler sansasyonel...

Kaz Dağları altın arama iznini kim verdi?

Kanadalı Alamos Gold ve Doğa Biga Madencilik altın arama iznini 2001 yılında elde etmişler. Üstelik sadece Kirazlı bölgesi değil, Çanakkale'de 2 ayrı noktada daha projeleri var. Hükümet sözcüsü Ömer Çelik'in verdiği bilgiye göre altın aranan alanın SİT izni "Mimarlar Odası üyesi ve CHP'den defalarca milletvekili adayı olmuş bir şahıs tarafından kaldırılmış." Çelik bu kişinin ismini paylaşmazken, sorumlu vekilin kim olduğu merak konusu.

Alamos Gold'un CEO'su : Hiç bir izni alamayacağız sanıyorduk

Kanada'da çok sıkı şartlara tabi olan altın arama şirketi, Türkiye'de de benzer bir tabloyla karşılaşacağını düşünmüş. Ama izni o kadar kolay almışlar ki şirketin CEO'su John McClusky Kanada'da katıldığı madencilik konferansında bunu ballandıra ballandıra şöyle anlatıyor:

-Türkiye'de epey yol kadettik ve pek bir sorun yaşamadık. Hiç bir izni alamayacağımızı sanıyorduk ama şu an hepsine sahibiz. Devlet Su İşleri ile birlikte geliştirdiğimiz büyük bir göleti görüyorsunuz. Türk hükümeti bir su rezervuarı inşası için ilk defa kamu özel ortaklığına gitti.

Cüzi bir rakamla süper kar

Kaz Dağları'ndaki altın araması Kanadalı şirket için müthiş karlı olmuş. Kirazlı Projesi’nin yatırım maliyeti 400 milyon lira ve Şirketin CEO’su John McCluskey, dört milyar dolar kazanç beklediklerini açıklamıştı. McClusky Bloomberg'de katıldığı söyleşi de övünerek şu rakamları veriyor:

-9 yılda Türkiye'de 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. Mütevazi bir yatırımla başlattığımız kazılarda oldukça başarılıydık. Orada yaklaşık 3 milyon ons altın bulduk. İşin değeri de burada...

Türklerin en iyi yaptığı şey

Kaz Dağları için ummadığı kadar kolay izin alıp, çok karlı bir işe imza atan CEO, Bloomberg'teki söyleşi de Türkler için de şunları söylüyor:

-Türklerin yaptığı çoy iyi bir şey, hatta dünyada en iyiler arasındalar; taş taşımak ve hafriyat işleri.

Türkiye altının ne kadarını alacak?

Kaz Dağları'ndaki çevre felaketi bir yana Alamos Gold şirketinin kazancına karşılık Türkiye'nin elde edeceği para da tartışma konusu. 28 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Maden Kanunu hakkında düzenlemeyi içeren KHK ile değişen yasaya göre devletin değerli madenlerden alacağı pay yüzde 4,5. Yani proje tamamlandığında devlet, Kirazlı Projesi’nden ve buradaki altın çıkarma işlerinden sadece 180 milyon dolar kazanacak, geri kalan 3 milyar 820 milyon doların tamamı ise Kanadalı Alamos Gold’a kalacak.

Alamos Gold şirketi neyin nesi?

Alamos Gold; Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Meksika ve Türkiye'de projeleri bulunan bir maden şirketi. Şirketin Türkiye'de Kaz Dağları ile birlikte 3 ayrı noktada projesi var. Alamos Gold'un faaliyet aşamalarda bulunan projeleri şöyle: Lynn Gölü (Kanada), Esperanza (Meksika), Quartz Dağı (ABD), Kirazlı (Türkiye), Ağı Dağı (Türkiye) ve Çamyurt (Türkiye). Şirketin Türkiye'deki bu 3 projesi de Çanakkale il sınırları içerisinde.

Alamos Gold ve Doğu Biga Madencilik

Şirket, Türkiye'deki faaliyetlerini iştiraki olan, yüzde 100 sahibi olduğu Doğu Biga Madencilik üzerinden yürütüyor. Alamos Gold'un odaklandığı şirket politikaları arasında "düşük maliyetli üretim" önemli bir yer tutuyor. İnternet sayfasının ilk sayfasında Alamos Gold'un temel odak noktaları olarak "düşük maliyetli üretim, finansal performans ve hissedarlara değer sağlamada liderlikten" bahsediliyor.

Kirazlı Projesi hakkında şirketi sitesince 'ucuza karlı' deniyor

Kaz Dağları'ndaki Kirazlı altın arama şantiyesi Çanakkale merkez ile Çan ilçesi arasında kalan bölgede yer alıyor. Burası kent merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta. Proje kapsamında şirket 2020 yılında üretime geçmeyi ve beş yıllık süreç boyunca 514 bin ons altın ve 3.5 milyon ons gümüş üretmeyi planlıyor. Alamos Gold'un internet sayfasının Kirazlı bölümünde, projenin "düşük sermaye ve üretim giderlerine sahip olduğu ancak getirisinin son derece yüksek olduğu" belirtiliyor.