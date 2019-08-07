HABER /  DÜNYA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Trump: Bizim sorunumuz Çin değil, Fed

Trump: Bizim sorunumuz Çin değil, Fed

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin 'büyük bir sorun' olmadığını belirtirken, asıl sorunun Fed'in 'kendi hatalarını kabul etmeyecek kadar gururlu olması' olduğunu söyledi.

Trump, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"'Üç Merkez Bankası faiz indirimi daha.' Bizim sorunumuz Çin değil. Çin günden güne şirket kaybederken ve dövizi büyük bir saldırı altındayken biz hiç olmadığımız kadar güçlüyüz; ABD'ye her gün para akıyor. Bizim sorunumuz Fed'in sıkılaşmaya giderek ve çok hızlı hareket ederek hata yaptığını kabul etmemesi (ve bu konuda ben haklıydım!). (Fed) faizleri daha hızlı ve daha fazla indirmeli ve bu saçma sıkılaşma politikasına acilen son vermeli. Kâr eğrisi marj başına oldukça geniş ve enflasyon yok. Birçok sorun oldukça kolay bir şekilde halledilebilecekken bu kabiliyetsizliği izlemek oldukça kötü. Biz yine de kazanacağız fakat bu, Fed diğer ülkelerle yarıştığımızı anlasa çok daha kolay olabilirdi."

SON DAKİKA HABERLERİ
'Falcao Galatasaray için Arda'yı aradı'
'Falcao Galatasaray için Arda'yı aradı'
Erdoğan: Amerikalılarla birlikte harekat merkezi kurulacak
Erdoğan: Amerikalılarla birlikte harekat merkezi kurulacak
Yunanistan GKRY İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi
Yunanistan GKRY İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine polis operasyonu
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine polis operasyonu
Meral Akşener’in A Takımı belli oldu
Meral Akşener’in A Takımı belli oldu
S-400'ler yeni görevini başarıyla yerine getirdi
S-400'ler yeni görevini başarıyla yerine getirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri hareketlilik
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri hareketlilik
Yemen'deki savaş bir yılda 335 çocuğun hayatına mal oldu
Yemen'deki savaş bir yılda 335 çocuğun hayatına mal oldu
CHP'li Kaya'dan erken seçim açıklaması
CHP'li Kaya'dan erken seçim açıklaması
Diyarbakır'da silahlı çatışma: 3 yaralı
Diyarbakır'da silahlı çatışma: 3 yaralı
Ankara'da otluk alan yangını evlere sıçradı
Ankara'da otluk alan yangını evlere sıçradı
İzmir'de yolcu midibüsü kamyonete çarptı! Çok sayıda yaralı var
İzmir'de yolcu midibüsü kamyonete çarptı! Çok sayıda yaralı var
Yorumlar