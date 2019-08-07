Transfer iptal! "Fenerbahçe ile anlaşamadık"

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, Fenerbahçe'nin Orel Mangala'ya olan ilgisini sonlandırdığını açıkladı.

Transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mislintat, sarı lacivertlilerin Mangala için bir dönem ilgili olduğunu doğrularken, "Fenerbahçe'nin yaptığı teklif beklentilerimizi karşılamadı ve onlar da ilgilerini sonlandırdılar. Mangala bu sezon kesinlikle bizimle kalacak" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak 34 maçta Hamburg forması giymişti.