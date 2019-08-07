HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Ankara'dan son dakika haberi! Türkiye ve ABD Güvenli Bölge'de anlaştı

Ankara'dan son dakika haberi! Türkiye ve ABD Güvenli Bölge'de anlaştı

ANKARA'da hafta başından beri süren Güvenli bölge görüşmelerinden son dakika haberler geldi. Türkiye ve ABD anlaştı. MSB'den yapılan açıklamada, "Endişeleri giderecek tedbirlerin alınmasında mutabık kalındı" denildi.

3 gündür Amerikalı yetkililerle Ankara'da devam görüşmeler sonunda güvenli bölge için anlaşma sağlandı. Güvenli bölgenin merkezi Türkiye'de olacak. Güvenli bölgeyi kimin yöneteceği konusunda MSB açıklamasındaki "güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi" cümlesi önem taşıyor. Türkiye bölgeyi tek başına kontrol etmek istiyordu. Ancak açıklamaya bakılacak olursa ABD ile müşterek bir yönetim olacak.

Türkiye rest çekmişti

Güvenli bölgenin ne zaman oluşturulacağına dair mutabakat metninde bir bilgi yer almıyor. Türkiye sınıra sevkiyat yapmış ve 'gerekirse tek başımıza gireriz' resti çekmişti. 

ABD ile Türkiye müşterek harekat merkezi kurulacak

3 gündür Ankara’da bulunan ABD askeri heyeti ile Türkiye’den askeri heyetin güvenli bölge üzerine yaptığı görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MBS), yaptığı açıklamada “Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de müşterek harekât merkezi kurulmasına” karar verildiği bilgisi yer aldı.

İşte mutabakata varılan 3 madde:

“Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması,

“Bu çerçevede, Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekât Merkezinin en kısa zamanda kurulması,

“Müteakiben, Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır.

ABD elçiliği de duyurdu

Anlaşmaya ilişkin ABD Büyükelçiliği twitter hesabından da 'İngilizce' olarak paylaşım yapıldı. 

Türkiye'nin güvenli bölge isteği neydi?

Türkiye güvenli bölgenin 30-40 kilometrelik derinlikte olmasını istiyordu. Talepler arasında YPG/ PYD'nin buradan tamamen çıkarılması , ellerindeki ağır silahların toplanması ve bölge dışına çıkarılması hususları vardı. ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgenin hatları ve derinliği ile PYD konusunda izlenecek yol haritasına ilişkin bilgi verilmedi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kilosu 600 lira ama siparişleri yetiştiremiyor! Elini değdirmeden üretiyor
Foto Galeri Kilosu 600 lira ama siparişleri yetiştiremiyor! Elini değdirmeden üretiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sürücülere müjde! Benzin fiyatlarına indirim geldi
Sürücülere müjde! Benzin fiyatlarına indirim geldi
İran'dan ABD'ye sert Cemal Kaşıkçı tepkisi! Testereyle parça parça etseniz bile...
İran'dan ABD'ye sert Cemal Kaşıkçı tepkisi! Testereyle parça parça etseniz bile...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Meclis'in ilk gündem maddesini açıkladı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Meclis'in ilk gündem maddesini açıkladı
İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan tartışılacak Erdoğan sözleri!
İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan tartışılacak Erdoğan sözleri!
Birleşmiş Milletler'den şok rapor! Kuzey Kore füze için para çaldı
Birleşmiş Milletler'den şok rapor! Kuzey Kore füze için para çaldı
Akıllara ziyan olay! Korkuluklara yaslanıp öpüşen çift köprüden düşerek öldü
Akıllara ziyan olay! Korkuluklara yaslanıp öpüşen çift köprüden düşerek öldü
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da yanıcı maddeyle oynayan çocuk yaralandı
Bursa'da yanıcı maddeyle oynayan çocuk yaralandı
Şenol Güneş: Her kulübe eşit mesafedeyim
Şenol Güneş: Her kulübe eşit mesafedeyim
Kaz Dağları'ndan neler oluyor? Ağaçların kesildiği altın aranan alanın haritası
Kaz Dağları'ndan neler oluyor? Ağaçların kesildiği altın aranan alanın haritası
Başakşehir'de kamyonet hatalı dönüş yaptı ortalığı birbirine kattı 6 yaralı!
Başakşehir'de kamyonet hatalı dönüş yaptı ortalığı birbirine kattı 6 yaralı!
Acun Ilıcalı ve Nusret'ten Fenerbahçe'den sonra o kulübe dev destek
Acun Ilıcalı ve Nusret'ten Fenerbahçe'den sonra o kulübe dev destek
Bayburt'ta pazar günü kaybolan Melike bulundu! Ama haberler kötü
Bayburt'ta pazar günü kaybolan Melike bulundu! Ama haberler kötü
Yorumlar 9 yorum