Ankara'dan son dakika haberi! Türkiye ve ABD Güvenli Bölge'de anlaştı

ANKARA'da hafta başından beri süren Güvenli bölge görüşmelerinden son dakika haberler geldi. Türkiye ve ABD anlaştı. MSB'den yapılan açıklamada, "Endişeleri giderecek tedbirlerin alınmasında mutabık kalındı" denildi.

3 gündür Amerikalı yetkililerle Ankara'da devam görüşmeler sonunda güvenli bölge için anlaşma sağlandı. Güvenli bölgenin merkezi Türkiye'de olacak. Güvenli bölgeyi kimin yöneteceği konusunda MSB açıklamasındaki "güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi" cümlesi önem taşıyor. Türkiye bölgeyi tek başına kontrol etmek istiyordu. Ancak açıklamaya bakılacak olursa ABD ile müşterek bir yönetim olacak.

Türkiye rest çekmişti

Güvenli bölgenin ne zaman oluşturulacağına dair mutabakat metninde bir bilgi yer almıyor. Türkiye sınıra sevkiyat yapmış ve 'gerekirse tek başımıza gireriz' resti çekmişti.

ABD ile Türkiye müşterek harekat merkezi kurulacak

3 gündür Ankara’da bulunan ABD askeri heyeti ile Türkiye’den askeri heyetin güvenli bölge üzerine yaptığı görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MBS), yaptığı açıklamada “Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de müşterek harekât merkezi kurulmasına” karar verildiği bilgisi yer aldı.

İşte mutabakata varılan 3 madde:

“Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması,

“Bu çerçevede, Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekât Merkezinin en kısa zamanda kurulması,

“Müteakiben, Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır.

ABD elçiliği de duyurdu



Anlaşmaya ilişkin ABD Büyükelçiliği twitter hesabından da 'İngilizce' olarak paylaşım yapıldı.

Statement on Joint Military Talks Regarding Syria: https://t.co/wN6hUTgYdc pic.twitter.com/7Ce4WUVomI — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) August 7, 2019