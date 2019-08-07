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Meral Akşener’in A Takımı belli oldu

Meral Akşener’in A Takımı belli oldu

İyi Parti, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği olağanüstü kongrenin ardından yeni seçilen 50 kişilik Genel İdare Kurulu ile ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Başkanlık divanı ve Merkez Disiplin Kurulu belirlendi.

4. Olağanüstü Kurultay’da delegenin oylarıyla seçilen Genel İdare Kurulu’nun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderliğinde gerçekleştirdiği toplantıda partinin A Takımı belli oldu.

İşte İyi Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler:
Parti Sözcüsü: Yavuz Ağıralioğlu

Genel Sekreter:Uğur Poyraz

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Cihan Paçacı

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Dikbayır

Kalkınma Politikaları Genel Başkan Yardımcısı:İsmail Tatlıoğlu

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Koray Aydın

Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas

Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu  Genel Başkan Yardımcısı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen

Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Ahmet Kamil Erozan

Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Metin Ergun

Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Tuba Vural Çokal

Gençlik Politikaları Genel Başkan Yardımcısı:Yavuz Temizer

Milli Güvenlik Politikaları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Aytun Çıray

Toplumsal Politikalar Genel başkan Yardımcısı:Şenol Sunat

Siyasi işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Salim Ensarioğlu

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