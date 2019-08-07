Falcao Galatasaray'a gelecek mi? Hocası Jardim bakın ne dedi

Monaco'nun Portekizli teknik adamı Leonardo Jardim, Galatasaray'ın transfer olacağı söylenen Falcao'nun geleceğiyle ilgili konuştu.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao'nun Monaco'daki Portekizli hocası Leonardo Jardim, oyuncusunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Leonardo Jardim, "Falcao, %200 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda bizim en golcümüz. Ben onun kalmasını isterim ama görüşmeler Falcao ile kulüp arasında gerçekleşiyor. Ben bu konuyu yönetime bıraktım." dedi.

''Kendi düşüncesini bizimle paylaştı''

Jardim, sözlerine şu şekilde devam etti; "Radamel Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor."