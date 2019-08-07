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Kırıkkale'de alzaymır hastası adam eşini öldürüp intihar etti!

İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de alzaymır hastası adam eşini öldürüp intihar etti!

KIRIKKALE'de alzaymır hastası 76 yaşındaki Hacı Ceylan, evde bulunan küçük torunun yanında tartıştığı 69 yaşındaki eşi Nesibe Ceylan'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. 

Olay, Kırıkkale'da Sanayi Mahallesi 1969. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, alzaymır hastası Hacı Ceylan (76), tartıştığı eşi Nesibe Ceylan'ı (69) pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

O sırada evde bulunan küçük çocuk A.C., dışarı çıkarak komşularına haber verdi. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sokağın giriş ve çıkışları şeritle kapatıldı. Sinir krizi geçiren yakınlarını ise sağlık görevlileri sakinleştirdi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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