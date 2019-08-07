Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin annesinden tüyler ürperten sözler
ANKARA'da, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman, kızının öldürüldüğünü iddia etti.
Ayşe Karaman, 29 Temmuz sabahı, evli erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.’nin, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi’ndeki evinde ölü bulundu. İhbarı yapan Özgür T., sabah eve geldiğinde kız arkadaşını ölü bulduğunu ileri sürdü.
Polisin bilgi vermesi üzerine eve gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde 1 adet 20 milimetre propofol ampül, 1 adet 20’lik boş kullanılmış enjektör, 1 adet 20’lik içerisinde 10 milimetre propofol enjektör, 1 adet 10 milimetre içerisinde 7 milimetre propofol içeren enjektör bulundu.
Yasak aşkı tutuklandı: Savcılık, bulunan ilaç ve enjektörleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Ayrıca, ölüme neden olduğu tahmin edilen propofol (bilinç düzeyinin azalması ve hafıza yetersizliği ile sonuçlanan kısa etkili bir ilaç) ilacının vücuda ne kadar enjekte edildiği, genç kızın ilacı vücuduna kendisinin mi yoksa bir başka kişi tarafından mı enjekte edildiğinin tespit edilmesi için rapor düzenlenmesi talep edildi. Savcılık sorgusunda, "Propofol ilacını ben vermedim" diyen Özgür T., 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı.
'Ben senin ikinci babanım' diyerek kandırmış: Ölümünün ardından iki gün sonra kızını toprağa veren acılı anne Feride Karaman, kızının Özgür T., tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Özgür T.’nin kızını, 'ben senin ikinci babanım' diyerek kandırdığını belirten anne Karaman, "Özgür T., benim canımı aldı. Ben babam öldüğünde öksüz kalmamıştım ama yavrum gitti ben öksüz kaldım. Benim çocuğumun canına nasıl kıydı ? Genç kızlara sesleniyorum; bir insanın bir tane babası olur. İkinci bir babası olmaz. Lütfen tuzağa düşmeyin. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi.