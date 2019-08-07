Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin annesinden tüyler ürperten sözler

'Ben senin ikinci babanım' diyerek kandırmış: Ölümünün ardından iki gün sonra kızını toprağa veren acılı anne Feride Karaman, kızının Özgür T., tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Özgür T.’nin kızını, 'ben senin ikinci babanım' diyerek kandırdığını belirten anne Karaman, "Özgür T., benim canımı aldı. Ben babam öldüğünde öksüz kalmamıştım ama yavrum gitti ben öksüz kaldım. Benim çocuğumun canına nasıl kıydı ? Genç kızlara sesleniyorum; bir insanın bir tane babası olur. İkinci bir babası olmaz. Lütfen tuzağa düşmeyin. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi.