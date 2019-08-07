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Göz dağı vermek istedi kameriye'yi havaya uçurdu!

Demirören Haber Ajansı
Göz dağı vermek istedi kameriye'yi havaya uçurdu!

SAPANCA Gölü kıyısında bulunan restorantın işletmecisinden alacaklı olan 2 kişi, kameriye'de el yapımı bomba patlattı. Kameriye yerle bir olurken, kaçan ikili yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay öğle saatlerinde Sapanca Gölü’nün Kartepe mevkindeki bir restorantta meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi restorana gelerek, işyeri sahibinden borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından ikili, kameriyenin bulunduğu alanda el yapımı bomba patlattı. Kameriye yerle bir olurken, bir restoran çalışanın kulakları sesten etkilendi.

Patlamanın ardından olay yerine 112 Acil, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kulakları sesten etkilenen çalışan hastaneye kaldırıldı. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan ikili, polis tarafından yakalandı. Soruşturma başlatıldı.

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