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Galatasaray Doğa Sigorta üç oyuncusuyla sözleşme yeniledi

Demirören Haber Ajansı
Galatasaray Doğa Sigorta üç oyuncusuyla sözleşme yeniledi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Doğa Sigorta, geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı Aaron Harrison, Tai Webster ve Zach Auguste ile sözleşme yenilediğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamalarda, oyun kurucu Tai Webster ve Aaron Harrison ile 1+1 yıllık; Zach Auguste'la ise 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Daha önce yaptığı açıklamada Marko Arapovic, Can Korkmaz, Caner Erdeniz ve Ayberk Olmaz'ın sözleşmelerindeki opsiyonları kullandığını açıklayan sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz yılki kadrosunu da büyük ölçüde korumuş oldu. Galatasaray Doğa Sigorta, dış transferde ise TOFAŞ'ın milli oyuncusu Yiğit Arslan'ı kadrosuna katmıştı.

Aaron Harrison, geçtiğimiz yıl Basketbol Süper Ligi’nde çıktığı 28 maçta 14.8 sayı, 3.2 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakaladı.  Basketbol Süper Ligi’nde 32 maçta sahaya çıkan Tai Webster bu maçlarda 11.5 sayı, 3.7 asist ve 2.9 ribaund ortalamaları ile mücadele etti. Zach Auguste ise Basketbol Süper Ligi’nde çıktığı 27 maçta 13.4 sayı, 8.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakaladı.

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