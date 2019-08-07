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Hazine'ye şirketlere iştirak edebilme yetkisi! CHP'den sert açıklamalar

Hazine'ye şirketlere iştirak edebilme yetkisi! CHP'den sert açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yurt içindeki ve yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilme yetkisi verilmesine CHP Parti Sözcüsü Fait Öztrak, "Bunun anlamı, AK Parti Genel Başkanı'nın yandaş şirketleri milletin parasıyla kurtarmasının önünü açmaktır" diyerek tepki gösterdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Fait Öztrak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 43 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

"Eskiden kullanılması yasayla olurdu"

Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

Bugün yayımlanan 43 sayılı CBK, ekonomi yönetiminde önemli değişikliklerin kapısını aralıyor. Cumhurbaşkanı milletin Hazinesini, yurt içinde ya da dışında istediği özel şirketlere ortak edebilecek. Eskiden milletin parasını bu işlerde kullanılması yasayla olurdu. Kriz ortamında bunun anlamı, AK Parti Genel Başkanının yandaş şirketleri milletin parasıyla kurtarmasının önünü açmaktır."

"Ekonomiye stratejik bakış açısını bitirir"

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle devletin kurumsal yapısı çökertilmeye devam ediliyor. Son kararnameyle, ekonomi yönetiminde işler daha da aksayacak, kalite daha da düşecektir. Strateji ve Bütçe Başkanlığının plan-programlarla ilgili görev ve yetkileri, damadın başında olduğu Bakanlıkta kurulan bir Genel Müdürlüğün uhdesine veriliyor. Bakanlıklar üstü stratejik bir görevi, bürokraside günlük pazarlıklara sokmak ekonomiye stratejik bakış açısını bitirir.

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