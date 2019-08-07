Kilosu 600 lira ama siparişleri yetiştiremiyor! Elini değdirmeden üretiyor

İnsan eli değmeden üretiliyor

Memoğlu devamında şunları aktardı: Karakovan balcılığı bizim ailemizde bir kültür. Biz dedelerimizden öğrendik, çocuklarımıza da öğretmek istiyoruz. Çünkü balın en doğalı karakovanlarda üretilir. İnsan eli değmeden ve kovanların içine hiçbir yapay malzeme girmeden üretilen bu en doğal baldır.