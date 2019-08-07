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Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon kararlılığı ABD ilk kez bu ifadeyi kullandı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon kararlılığı ABD ilk kez bu ifadeyi kullandı

Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki PKK terör örgütü uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgeye operasyon yapma kararlılığı sürüyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in görüşmelerin sonuçlanmasından hemen önce yaptığı “Operasyonu engelleriz” ifadesi ilk kez kullanılması bakımından dikkat çekti.

Ankara’da Türk ve Amerikalı askeri heyetler arasında Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmeler, herhangi bir uzlaşmaya varılamadan bitti. 

ABD ile Türkiye arasındaki görüşmelerde, Fırat'ın doğusunda PYD/YPG kontrolündeki bölgenin kimin tarafından kontrol edileceği ele alındı.

ABD'nin teklifi: 5 ila 10 km'de ortak devriye olsun 

Türkiye, sınırdan 30 km derinlikteki bölümün Mehmetçik tarafından kontrol edilmesi, böylece Türkiye sınırındaki terör tehdidinin ortadan kaldırılması gerektiğini savunurken, ABD 5 ila 10 km arasında bir bölgede “Türk-Amerikan ortak devriyesi” önerisini ortaya koydu.

Tarafların duruşlarında geri adım atmaması nedeniyle dün gece geç saatlerde görüşmeler anlaşmazlıkla sona erdi.

İlk kez o ifadeye başvuruldu

Görüşmelerin sona ermesinden kısa süre önce ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. 

Amerikan tarafı daha önce Ankara'nın olası Fırat'ın doğusu operasyonuna karşı “endişelerini” ifade ediyordu “operasyon kabul edilemez” diyordu, ancak hiç “engellemek” ifadesini kullanmıyordu.

Esper'in bu şekilde bir ifade kullaması dikkatlerden kaçmadı.

Erdoğan mesajı neydi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusuyla ilgili verdiği son mesajda ''Gerektiğinde diyalog ile yumuşak güç unsurları ile zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerekirse fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi savunacağız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz'' açıklamasında bulunmuştu.

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