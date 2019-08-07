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Zelenskiy Rusya lideri ile Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü!

Anadolu Ajansı
Zelenskiy Rusya lideri ile Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Putin ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Ukrayna'nın doğusundaki krizi ele aldıklarını ifade eden Zelenskiy, "Sabah Putin ile görüştük. (4 Ukraynalı askerin öldürülmesi) Bunun bizi barışa götürmeyeceğini söyledim. Putin'den insanlarımızı öldürmeyi durdurmaları için diğer tarafı (ayrılıkçıları) ikna etmesini rica ettim." dedi.

Konuşmanın uzun sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması konusunu da ele aldık." diye konuştu. Zelenskiy, bugün yapacağı Türkiye ziyareti esnasında da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i arayarak Ukrayna'nın doğusuna ilişkin gelişmeler konusunda bilgi vereceğini belirtti.

Ukrayna'nın doğusunda 4 Ukraynalı asker ayrılıkçılar tarafından öldürülmüştü.

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