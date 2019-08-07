Hususi pasaport nedir kimle hususi pasaport alır Yeşil pasaport fiyatları

Rusya'ya vizesiz seyahat başladı, hususi yani Yeşil pasaportla ilk uçuş gerçekleştirildi. Peki hususi pasaport nedir, hususi pasaportu kimler alır ve hususi pasaportla vizesiz nerelere seyahat edilir araştırması başladı.

Hizmet ve hususi pasaport sahipleri Rusya'ya artık vizesiz seyahat ediyor. Bu sevindirici haberin ardından vatandaşlar hususi pasaport nedir, hususi pasaport nereden alınır ve kimler hususi pasaport yani yeşil pasaport alır araştırmaları başladı. Peki hususi pasaport nedir? İşte detaylar...

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’nun konuyla ilgili duyurusu şöyle:

“Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın 25.07.2019 tarih ve 357 sayılı kararı uyarınca, hizmet pasaportu ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler 07.08.2019 tarihinden itibaren, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle vizesiz seyahat edebileceklerdir. Bununla birlikte, ikamet süresi her 180 gün içinde 90 günü aşmayacaktır."

İLK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan duyuru sonrası bugün havalimanlarından hizmet ve hususi pasaport sahibi olan Türk vatandaşları da Rusya'ya vize almadan uçuş gerçekleştirdi.

HUSUSİ PASAPORT NEDİR?

Türkiye’de 4 çeşit pasaport türü mevcuttur:

Bordo pasaport (Umumi Pasaport)

Bordo pasaport, standart vatandaşa verilen pasaporttur. Eğer yeşil, gri ya da siyah pasaport alma hakkınız yoksa bordo pasaporta başvurmalısınız. Pasaport çeşitleri arasında dolaşım gücü en sınırlı olandır. Yine de dünyaki ülkelerin yarısından fazlasına vize almadan ya da kapıda vize ya da online vize alarak girmesi gerekir.

Yeşil Pasaport (Hususi Pasaport)

Yeşil pasaport, kadro derecesi 1, 2, ya da 3 olan devlet memurlarına ve eski bürokratlara verilir.

Gri pasaport (Görev Pasaportu / Hizmet Pasaportu)

Yeşil ya da siyah pasaportu olmayan, resmi kurumlar tarafından bir görev için yurt dışına gönderilen kişilere gri pasaport verilir.

Siyah pasaport (Diplomatik Pasaport)

Siyah pasaportlar, TBMM meclis üyeleri, bakanlar, orgeneraller, valiler ve büyükşehir belediye başkanları gibi devletin en üst seviyesinde görev yapan kişilere, sadece görevde bulundukları süre boyunca verilen pasaporttur.