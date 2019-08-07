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Bıçaklı saldırı canına tak etti! Mesut Özil'e sürpriz teklif

İngiliz yıldız Wayne Rooney ile yollarını ayıran MLS ekiplerinden DC United, Mesut Özil'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

Wayne Rooney’i oyuncu-antrenör olarak Championship ekiplerinden Derby County’e gönderen DC United, İngiliz golcünün yerini Mesut Özil ile doldurmayı hedefliyor. 

Yıldız futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren DC United yetkililerinin, Mesut’u Ocak ayında kadrosuna katmanın planlarını yaptığı ifade edildi.

Ayrılığa sıcak bakıyor
Türk asıllı Alman futbolcunun, takım arkadaşı Sead Kolasinac ile birlikte Londra’da uğradığı bıçaklı saldırı sonrası ayrılık kararına sıcak baktığı belirtildi. 

Kariyeri başarılarla dolu
Kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid gibi takımların formasını giyen Mesut Özil, 2013-14 sezonunun başında Arsenal'e transfer oldu. Geçen sezon Arsenal formasıyla çıktığı 35 maçta 6 gol, 3 asistlik bir performans sergileyen Mesut'un, İngiliz ekibi ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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