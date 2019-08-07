Türkan Saylan’ın öncülüğünde kurulan hastane kapatılıyor

Türkan Saylan’ın öncülüğünde kurulan İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi zarar ettiği için kapatılarak kliniğe dönüştürülüyor.

Derideki değişim ve dökülmelerden dolayı toplumdan soyutlanan ve tedavisi uzun yıllar süren cüzzam hastalarının tedavi gördüğü hastane Sağlık Bakanlığı tarafından kapatılıyor. 1981 yılında Cüzzamla Savaş Derneği, Yaklaşık 40 yıl önce Türkan Saylan’ın öncülüğünde kurulan İstanbul Tıp Fakültesi ve bakanlık arasındaki protokolle açılan Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi tüm hukuksal kazanımlara rağmen cildiye kliniğine dönüştürülüyor.

BirGün'deki habere göre Sağlık Bakanlığı’nın hastaneyi kapatma kararına karşın sekiz yıl önce açılan davayı Cüzzamla Savaş Derneği kazansa da, protokol tek taraflı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından feshedilmiş, dava da bakanlıkça temyize götürülmüştü. Danıştay 2014 yılında hastanenin zarar etmesini öne sürerek kamu yararı vardır, hastane klinik olarak başka hastaneye bağlanabilir kararını verdi.

Alanındaki tek hastane

Cüzzam hastalarının görünümünden kaynaklı insanların korktuğunu, bu durumun cüzzam hastalarını olumsuz etkilediğini ve toplumdan soyutlandığını söyleyen Cüzzamla Savaş Derneği avukatı Hüseyin Karataş hastanenin kapatılmasına tepki gösterdi. Karataş, “Cüzzam denilen hastalığın Türkiye’de bir deyimi var: Cüzzamlıyım gibi benden neden kaçıyorsun, derler insanlara. Çünkü cüzzamlı hastaların yüzü dökülür, parmakları düşer. Toplumdaki soyutlanmayı ve hastalıkla mücadeleyi Türkan Saylan başlattı. Bu hastalığın tedavisiyle ilgili, bunun bulaşıcı olmadığına, tedavi edilebilir olduğunu oturdu anlattı” dedi.