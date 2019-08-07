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Erdoğan "Millet Bahçesi olacak" demişti! Bakan Turhan: Atatürk Havalimanı'na otel yapılacak

Erdoğan "Millet Bahçesi olacak" demişti! Bakan Turhan: Atatürk Havalimanı'na otel yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanının yerine millet bahçesi yapılacağını söylemişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ise yaptığı açıklamada otel ve fuar olacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP'li İlhami Aygun'un soru önergesine verdiği yanıtta, Yeni İstanbul Havalimanının tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin ardından, Atatürk Havaalanının saatte 5 iniş, 5 kalkış olmak üzere faaliyetlerine devam edeceğini ve burada Airport Hotel, konferans salonu ile havacılık fuar alanı yapılacağını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise bu yanıt üzerine Meclis'e yeni bir soru önergesi vererek, "Doğal yaşamı mahveden bir iktidardan, elbette yıktığı yere bahçe yapması beklenemezdi" dedi.

"Çok geçmeden anlaşıldı ki, otel oluyor"

Tekin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye de önerge verdi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Millet Bahçesi' olacağı açıklanan Atatürk Havalimanı çok geçmeden anlaşıldı ki, otel oluyor. İstanbul'un ortasında, kolay ulaşılan Atatürk Havalimanı dururken, şehrin neredeyse en uzak noktasına, gereksiz yere 3. havalimanı yapmak için yüz binlerce ağacı katleden, doğal yaşamı mahveden bir iktidardan, elbette yıktığı yere bahçe yapması beklenmezdi'' dedi.

"AHL arazisi imara mı açılmaktadır?'' 

CHP Milletvekili Tekin, Bakan Kurum'a "Bölgede 90 adet otel varken ve bunlardan 29'unun ismi de 'Airport' otel iken, Atatürk Havalimanı arazisine yeniden bir 'Airport' otel yapma ihtiyacı nereden hasıl olmuştur? Daha önceki açıklamalarınızın tersine şimdi AHL arazisi imara mı açılmaktadır?'' sorusunu da yöneltti.

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