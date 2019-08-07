Türk polisi Kilis'te DAEŞ mensubu 3 kadını yakaladı! Fransızlar övgüler yağdırdı

Fransa’nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi 3 Fransız kadın, Kilis yakınlarında Türk polisinin takibiyle yakalandı. Fransız gazeteleri Türkiye’ye övgüler yağdırdı

Fırat Kalkanı Harekâtı ile terörden arındırılan Suriye'nin Halep iline bağlı Azez kasabasında görevli Türk istihbarat birimleri, DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kadının, 9 çocukla birlikte yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.

Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Bunun üzerine soruşturma başlatan güvenlik güçleri, grubu Türkiye sınırı yakınlarında Kilis Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle gözaltına aldı. Fransız uyruklu Jennifer Clain'in (28) 2013'te, Mayalen Duhart (36) ile Christine Allain'in (61) de 2014'te Suriye'ye giderek DEAŞ'a katıldığı, Fransa tarafından kırmızı bültenle arandıkları ortaya çıktı.

Terör örgütü üyelerinden Jennifer Clain'in eşi Kevin Gonot'un (33) Irak'ta yargılanarak idam edildiği, Christine Allain'in eşi Stephane Gonot'un Kasım 2015'te düzenlenen hava saldırısında, Mayalen Duhart'ın eşi Thomas Collange'nın (37) ise Suriye'deki bir çatışmada öldürüldüğü belirlendi.

Konser Salonu'ndaki katliamı üstlenmişti

Jennifer Clain'in dayısı Jean Michael Clain'ın da DEAŞ içinde Fransa ile ilgili medya-propaganda biriminde yer aldığı, terör örgütün 13 Kasım 2015'te Paris'teki Bataclan Konser Salonu'nda gerçekleştirdiği katliamı üstlendiği ve multimedya mesajının seslendirmesini yaptığı ortaya çıktı.