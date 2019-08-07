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Diego Forlan futbola veda etti

Diego Forlan futbola veda etti

Uruguaylı yıldız Diego Forlan, futbol kariyerine nokta koyma kararı aldı.

Son olarak Honk Kong ekibi Kitchee'de forma giyen 40 yaşındaki Diego Forlan profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Kariyerine Independiente'de başlayan Uruguaylı yıldız, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid ve Inter'de forma giydi. Emeklilik kararında zorlandığını belirten Forlan, "Kolay olmadı, bu zamanın gelmesini istemedim ama geleceğini biliyordum. Profesyonel olarak futbol oynamayı bırakmaya karar verdim." dedi.

Kariyeri başarılarla dolu
La Liga'da 2004-05 ve 2008-09 sezonlarında gol kralı olan Forlan, Manhcester United ile Premier Lig şampiyonluğu, İngiltere FA Cup, İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu, Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferi yaşadı. Uruguay Milli Takımı'nda Copa America zaferi yaşayan Forlan, 112 maçta 36 gol kaydetti.

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