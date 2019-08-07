2. Abdülhamid'in gelini ile İmamoğlu buluşması! Özdil bomba detaylar paylaştı

Yılmaz Özdil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 2. Abdülhamid’in torunu şehzade Ertuğrul Osman'ın eşi Zeynep Osman ile bir araya geldiği günden detaylar paylaştı.

Yılmaz Özdil, Sözcü'de "Osmanlı’yla Cumhuriyet’in kucaklaştığı an" başlığıyla yayımlanan yazısında "Gelenekle geleceğin, Osmanlı'yla Cumhuriyet'in kolkola yürüdüğü, muhteşem bir buluşmaydı." diye niteledi.

Özdil buluşmanın nasıl gerçekleştiğini anlatarak "Nişantaşı'da buluştuk. Başkan'a vermek üzere çok zarif bir çiçek yaptırmıştı. Saraçhane'ye doğru yola çıktık. ‘İlk kez tanışacağız ama aslında kendisini sanki çok yakından tanıyor gibiyim, samimiyeti ve sıcacık gülümsemesi bende böyle bir his uyandırıyor’ dedi. Sanki yıllardır hayatımızda gibi değil mi? ‘Hakikaten çok enteresan, sadece gazetelerde gördüğüm halde eşini, hatta çocuklarını bile kendime çok yakın hissediyorum’ dedi. Büyükşehir belediyesine geldik." diye yazdı.

Özdil, buluşmadaki detayları şöyle paylaştı:

"Size sarılabilir miyim hanımefendi?"

​Ekrem başkan o her zamanki tevazusuyla kapıda karşıladı. Merhabadan bile önce, kollarını iki yana kocaman açarak ‘size sarılabilir miyim hanımefendi?’ dedi. Prenses de aynı sıcacık coşkuyla, ‘e onun için geldim zaten’ dedi.

"Asıl siz hoş geldiniz"

Oturduk. Başkan ‘hoş geldiniz’ dedi. Prenses Zeynep Osman ‘asıl siz hoş geldiniz’ dedi! ’Asıl siz hoş geldiniz… Çok istedik sizin gelmenizi, çok bekledik sizin gelmenizi, adak adadım sizin kazanmanız için, artık memleketin kesinlikle mantalite değişikliğine ihtiyacı vardı, zihniyet değişikliği şarttı, siz işte bunu getirdiniz, ümidimiz oldunuz, hoş geldiniz’ dedi.

"Şikayetlerini dile getirdi"

Sohbet ettik… İstanbul'a dair gözlemlerini anlattı Prenses. Şikayetlerini dile getirdi. Öneriler getirdi. Sorular sordu. Ekrem İmamoğlu, vatandaşı can kulağıyla dinleyen Atatürk tablosunu çalışma odasına boşuna asmamış, hakikaten can kulağıyla dinledi. Tek tek yanıt verdi.

Zeynep Osman'a hediye

Sohbet güzel… Ama, tadında bırakmak lazım. Kalkmak için hamle yaptık. ‘Bir saniye lütfen’ dedi başkan. Bir tablo getirtti. Minyatür tekniğiyle hazırlanmış. Ayasofya… Günün hatırası olarak Zeynep Osman'a hediye etti. Yine kol kola girdiler. Kapıda karşıladığı gibi, yine kapıya kadar uğurladı başkan.

İmamoğlu'na övgü

Sarılarak ayrılırken, sanırım hepimizin düşüncelerine tercüman olarak, tane tane şunları söyledi Prenses Zeynep Osman… Sizin gibi genç, dinamik, vatanını seven, ömrünü bu hususta vakfetmeyi göze almış, başaracağından emin, aklı selim sahibi, İstanbul gibi karmaşık ve zor bir şehrin mesuliyetini yüklenmiş, Atatürk ilkelerini benimsemiş bir başkanla tanışmak, beni fazlasıyla memnun etti, yolunuz açık olsun, Allah'tan size yardımcı olmasını bütün kalbimle temenni ederim.

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