HABER /  EKONOMİ
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Yatırımlarda devlet yardımlarına "kâr payı desteği" eklendi

Yatırımlarda devlet yardımlarına "kâr payı desteği" eklendi

Yatırımlarda devlet yardımlarına, "faiz desteği"nin yanına, "kâr payı desteği" de eklendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, 15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da yer alan tüm "faiz desteği" ibareleri, "faiz ve kar payı desteği" olarak değiştirildi.

Aynı kararda yer alan "büyük ölçekli yatırımlar" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
2. Abdülhamit'in gelini Zeynep Osman İmamoğlu'nun kazanması için adak adamış
2. Abdülhamit'in gelini Zeynep Osman İmamoğlu'nun kazanması için adak adamış
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş'tan transfer isyanı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş'tan transfer isyanı
Erdoğan imzaladı merakla beklenen Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kadrosu belli oldu
Erdoğan imzaladı merakla beklenen Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kadrosu belli oldu
Ekrem İmamoğlu tartışma yaratan Kaz Dağları için harekete geçti Kanada Büyükelçisi ile görüştü
Ekrem İmamoğlu tartışma yaratan Kaz Dağları için harekete geçti Kanada Büyükelçisi ile görüştü
Kurban Bayramında otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
Kurban Bayramında otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
AK Parti fahri kurucusu Rüstem Zeydan istifa etti! Tutuklu HDP'li vekilin abisiydi
AK Parti fahri kurucusu Rüstem Zeydan istifa etti! Tutuklu HDP'li vekilin abisiydi
ÖNCEKİ HABERLER
2. Abdülhamid'in gelini Zeynep Osman ile İmamoğlu buluşması! Özdil bomba detaylar paylaştı
2. Abdülhamid'in gelini Zeynep Osman ile İmamoğlu buluşması! Özdil bomba detaylar paylaştı
Umut Meraş'tan Bursaspor'a transfer tepkisi
Umut Meraş'tan Bursaspor'a transfer tepkisi
Hakkari'de 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan terörist öldürüldü
Hakkari'de 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan terörist öldürüldü
Roman Neustadter'in yeni takımı belli oldu
Roman Neustadter'in yeni takımı belli oldu
Yeni dönem resmen başladı! Rusya'ya ilk vizesiz uçuş gerçekleşti
Yeni dönem resmen başladı! Rusya'ya ilk vizesiz uçuş gerçekleşti
İstanbul İzmir otoyol ücretleri neden pahalı? Hadi ve Süleyman Özışık yorumladı
İstanbul İzmir otoyol ücretleri neden pahalı? Hadi ve Süleyman Özışık yorumladı
Yorumlar