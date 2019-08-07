2. Abdülhamit'in gelini Zeynep Osman İmamoğlu'nun kazanması için adak adamış

2. Abdülhamid’in torunu şehzade Ertuğrul Osman'ın eşi Prenses Zeynep Osman, İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için adak adadığını söyledi.

2. Abdülhamid’in torunu şehzade Ertuğrul Osman'ın eşi Prenses Zeynep Osman ile gazeteci Yılmaz Özdil belediye seçimlerini kazanmasında ötürü İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşesinde dikkat çeken buluşmadan bazı detaylar aktardı.

Eliniz ayağınız tutmayacak durumda olsanız bile gidin, muhakkak oy verin

Zeynep Osman'ın İmamoğlu'nun kazanması için yaptığı adak adadığını söyleyen Özdil, yazısında Abdülhamit'in gelinin şu sözlerine yer verdi:

"’Adak adadım’ dedi. ‘Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için adak adadım' Arkadaşlarımı akrabalarımı New York'tan telefonla araya araya adeta bunalttım, hasta olsanız bile, eliniz ayağınız tutmayacak durumda olsanız bile gidin, muhakkak oy verin dedim, seçim günü gene tek tek aradım, kazanması için dualar ettim."

Yılmaz Özdil'in yazısının tamamı

Atatürk çocuğuyum

Öte yandan İmamoğlu, Zeynep Osman'ın ziyaret sırasında söylediği "Osmanlı gelini olmakla iftihar ediyorum ama ben, Atatürk çocuğuyum. Atatürk çocuğu olmakla iftihar ediyorum." sözlerini Twitter sayfasında paylaştı.