HABER /  POLİTİKA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

2. Abdülhamit'in gelini Zeynep Osman İmamoğlu'nun kazanması için adak adamış

2. Abdülhamit'in gelini Zeynep Osman İmamoğlu'nun kazanması için adak adamış

2. Abdülhamid’in torunu şehzade Ertuğrul Osman'ın eşi Prenses Zeynep Osman, İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için adak adadığını söyledi.

2. Abdülhamid’in torunu şehzade Ertuğrul Osman'ın eşi Prenses Zeynep Osman ile gazeteci Yılmaz Özdil belediye seçimlerini kazanmasında ötürü İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşesinde dikkat çeken buluşmadan bazı detaylar aktardı.

Eliniz ayağınız tutmayacak durumda olsanız bile gidin, muhakkak oy verin

Zeynep Osman'ın İmamoğlu'nun kazanması için yaptığı adak adadığını söyleyen Özdil, yazısında Abdülhamit'in gelinin şu sözlerine yer verdi:

"’Adak adadım’ dedi. ‘Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için adak adadım' Arkadaşlarımı akrabalarımı New York'tan telefonla araya araya adeta bunalttım, hasta olsanız bile, eliniz ayağınız tutmayacak durumda olsanız bile gidin, muhakkak oy verin dedim, seçim günü gene tek tek aradım, kazanması için dualar ettim."

Yılmaz Özdil'in yazısının tamamı

Atatürk çocuğuyum

Öte yandan İmamoğlu, Zeynep Osman'ın ziyaret sırasında söylediği "Osmanlı gelini olmakla iftihar ediyorum ama ben, Atatürk çocuğuyum. Atatürk çocuğu olmakla iftihar ediyorum." sözlerini Twitter sayfasında paylaştı.

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu tartışma yaratan Kaz Dağları için harekete geçti Kanada Büyükelçisi ile görüştü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İmamoğlu Osmanlı gelini Zeynep Osman'la samimi diyalog! Sosyal medyada olay oldu
Foto Galeri İmamoğlu Osmanlı gelini Zeynep Osman'la samimi diyalog! Sosyal medyada olay oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş'tan transfer isyanı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş'tan transfer isyanı
Erdoğan imzaladı merakla beklenen Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kadrosu belli oldu
Erdoğan imzaladı merakla beklenen Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kadrosu belli oldu
Ekrem İmamoğlu tartışma yaratan Kaz Dağları için harekete geçti Kanada Büyükelçisi ile görüştü
Ekrem İmamoğlu tartışma yaratan Kaz Dağları için harekete geçti Kanada Büyükelçisi ile görüştü
Kurban Bayramında otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
Kurban Bayramında otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
AK Parti fahri kurucusu Rüstem Zeydan istifa etti! Tutuklu HDP'li vekilin abisiydi
AK Parti fahri kurucusu Rüstem Zeydan istifa etti! Tutuklu HDP'li vekilin abisiydi
Rusya'dan ABD'ye ekonomik terörizm suçlaması
Rusya'dan ABD'ye ekonomik terörizm suçlaması
ÖNCEKİ HABERLER
Umut Meraş'tan Bursaspor'a transfer tepkisi
Umut Meraş'tan Bursaspor'a transfer tepkisi
Hakkari'de 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan terörist öldürüldü
Hakkari'de 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan terörist öldürüldü
Roman Neustadter'in yeni takımı belli oldu
Roman Neustadter'in yeni takımı belli oldu
Yeni dönem resmen başladı! Rusya'ya ilk vizesiz uçuş gerçekleşti
Yeni dönem resmen başladı! Rusya'ya ilk vizesiz uçuş gerçekleşti
Hurdalıkta çıkan tartışmada ölen Ferhat Yurtçu’nun 4 ay önce kardeşi de öldürülmüş
Hurdalıkta çıkan tartışmada ölen Ferhat Yurtçu’nun 4 ay önce kardeşi de öldürülmüş
2019 Bilsem mülakat sonuçları açıklanıyor ne zaman?
2019 Bilsem mülakat sonuçları açıklanıyor ne zaman?
Yorumlar 2 yorum