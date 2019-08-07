İmamoğlu'ndan Osmanlı gelini Zeynep Osman'la samimi diyalog! Sosyal medyada olay oldu

İmamoğlu'ndan Osmanlı gelini Zeynep Osman'la samimi diyalog! Sosyal medyada olay oldu

27 Haziran'da mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Osmanlı'nın son şehzadesi Ertuğrul Osman Osmanoğlu’nun eşi Zeynep Osman'ı başkanlık makamında ağırladı. İmamoğlu'nun Osman arasında geçen bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.

İmamoğlu'ndan Osmanlı gelini Zeynep Osman'la samimi diyalog! Sosyal medyada olay oldu - Sayfa 1

624 yıl varlığını sürdüren Osmanlı İmparatorluğu’nun 33 yıl görev yapan son dönem padişahlarından 2. Abdülhamid'in torunu, Şehzade Ertuğrul Osman'ın eşi Prenses Zeynep Osman,İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu. Prenses Zeynep Osman ile İmamoğlu'nun arasında yaşanan samimi diyalog dikkat çekti.

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İmamoğlu'ndan Osmanlı gelini Zeynep Osman'la samimi diyalog! Sosyal medyada olay oldu - Sayfa 2

 İmamoğlu, 2. Abdülhamid'in torunu, Şehzade Ertuğrul Osman'ın eşi Prenses Zeynep Osman ile gazeteci Yılmaz Özdil’i Saraçhane’deki makam odasında misafir etti. İmamoğlu, kendisine tebrik ziyaretinde bulunan ikiliyi, başkanlık katının merdivenlerinde karşıladı. 

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İmamoğlu'ndan Osmanlı gelini Zeynep Osman'la samimi diyalog! Sosyal medyada olay oldu - Sayfa 3

Ardından makam odasına geçen İmamoğlu ve misafirleri samimi bir sohbet gerçekleştirdi. 

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İmamoğlu'ndan Osmanlı gelini Zeynep Osman'la samimi diyalog! Sosyal medyada olay oldu - Sayfa 4

“Çok istedik sizin gelmenizi” diyen Osman, “Ben New York’tan gelemedim. Gelsem, hemen oyumu vereceğim. Gelemedim. Ama Yılmaz Bey’e de söyledim, herkese Whatsapp mesajları, email mesajları attım. Herkese söyledim, ‘Hasta olsanız da gidin, sakat olsanız da gidin. Muhakkak oy verin’ dedim” şeklinde konuştu. 

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