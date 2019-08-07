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Yeni dönem resmen başladı! Rusya'ya ilk vizesiz uçuş gerçekleşti

Yeni dönem resmen başladı! Rusya'ya ilk vizesiz uçuş gerçekleşti

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’nun, ülkelerine hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına bugünden itibaren vizesiz seyahatin başladığının açıklaması sonrası havalimanlarından da vize almadan Rusya'ya uçanlar oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hizmet ve hususi pasaporta sahip Türk vatandaşlarının Rusya'ya girişi için vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına 25 Temmuz’da imzaladığı bir kararnameyle son verirken, vizesiz seyahat bugünden itibaren başladı.

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, vizesiz seyahat uygulamasının hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler için 7 Ağustos Çarşamba günü başlayacağını duyurmuştu. Yapılan duyuru sonrası bugün havalimanlarından hizmet ve hususi pasaport sahibi olan Türk vatandaşları da Rusya'ya vize almadan uçuş gerçekleştirdi.

30 gün süreyle vizesiz seyahat edebilecekler

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu dün yaptığı açıklamaya göre hizmet pasaportu ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecekler.

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’nun konuyla ilgili duyurusu şöyle:

“Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın 25.07.2019 tarih ve 357 sayılı kararı uyarınca, hizmet pasaportu ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler 07.08.2019 tarihinden itibaren, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle vizesiz seyahat edebileceklerdir. Bununla birlikte, ikamet süresi her 180 gün içinde 90 günü aşmayacaktır.

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