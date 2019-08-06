Naklen yayın krizi nasıl çözüldü? TFF Başkanı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Yayıncı kuruluş ile yaptığımız yeni anlaşmada dolar bazında, geçen seneye göre %10 civarında bir indirim yaptık. Dün akşam saatlerinde ödeme hesabımıza geçti, biz de kulüplere paralarını aktardık." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'nın sorularını yanıtladı. İşte Özdemir'in açıklamaları:

"Biz göreve geldiğimiz zaman Bein Sports ile ilişkileri kucağımızda bulamadık. Son 1 yıldır bu iş devam ediyordu. Yayıncı kuruluş yetkilileri Yıldırım Demirören'e sıkıntılarını anlattılar. Ülkece seçim dönemlerinden geçtik. Şimdi geride bıraktık ama Ağustos'ta yaşadığımız sıkıntıların da etkileri var. 2018-2019 sezonu son taksidi biz görevi ve FIFA'nın seçimli kongresi vardı. O kongrede Bein Sports'u Paris'te ziyarete gittik ve süreç başladı.

"Cuma günü son noktayı koyduk"

Kendilerine 'konuşarak, tartışarak bir noktaya yürüyeceğiz' dedik. Bein Sports'u Türk futbolunun stratejik ortağı kabul ettik. Kulüplerin son taksidini ödeyin, kulüplere aktaralım dedik ve parayı hemen havale ettiler. Yeni sezonda anlaşma yapmadan ödeme yapmayacağını Yusuf Bey bize anlatmıştı. 2 ayda 14 toplantı yaptık. Kulüpler Birliği'nde toplantılar yaptık, durumu anlattık ve cuma günü son noktayı koyduk.



"Yüzde 10 indirim yaptık"

Tüm kulüplerimize ödemeyi yaparak devam ediyoruz. Gelecek Mayıs'a kadar devam ediyoruz. Dolar bazında %10 civarında bir indirim yaptık ve ilk ödemeyi de yaptılar. Biz de Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerine tüm ödemeyi yaptık.

"2024 için bizi üzdüler"

18 takımlı bir lig Süper Lig. 10 kulübün yapılandırmaya ihtiyacı yok. 2024 için bizi gerçekten üzdüler. Ben çok ümitliydim. Ali Koç ve Yıldırım Demirören Türkiye ekonomisini anlattılar ama umduğumuz oyu alamadık ve kaybettik. İnşallah ayın 14'ünde Süper Kupa'yı yapacağız. İstanbul altyapı ve ulaşım olarak Madrid'den daha iyi. İnşallah 6 ay sonra İstanbul'u trafiği çok rahatlamış bir il olarak göreceğiz. Yapılan yatırımları biliyorum.

Özdemir'den hakem yorumu

Fatih Terim ile başlayan, Lucescu ile devam eden ve Şenol Güneş ile devam eden bir jenerasyon var. Şenol Güneş kendisi planlamasını yapmış ve takımların kamp yaptıkları yere gidiyor, teknik adamlarla, futbolcularla görüşüyor ve hazırlık maçlarını izliyor. Rize maçında, Beşiktaş - Galatasaray maçında hata yapılmıştır diye o hakemlerle çalışmama kararı alınmadı. MHK tüm sezon boyunca ortaya koydukları performans nedeniyle o hakemlerle devam etmeme kararı aldı.

"VAR çok başarılıydı"

VAR kayıtlarının açıklanmaması doğrudur. Benim bile başkan olmama rağmen gidip dinleme hakkım yok. Bazı kulüpler VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi, yapamayacağımızı ilettik. Zaten UEFA da bunu istiyor. Geçen sene VAR çok başarılıydı.Almanya'da, Fransa'da hatalar olmadı mı? Biz ilk dönemde iyiydik, sonraki dönem hatalar oldu. İnşallah iki dönem de şimdi iyi olacak."