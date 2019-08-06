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Kadın kılığında firar edecekti, öldü!

Kadın kılığında firar edecekti, öldü!

Hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalanan Brezilyalı çete lideri hücresinde ölü bulundu.

Firar denemesinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine yüksek güvenlikli eyalet hapishanesine sevk edilen Clauvino da Silva hücresinde ölü bulundu. Silva’nın intihar ettiği düşünülüyor.

Cezaevi yönetimi konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gericino Hapishanesi'nde tutulan 42 yaşındaki Clauvino da Silva, cumartesi günü kızının getirdiği kadın kıyafetlerini giyerek firar etmeyi denemi ancak bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 

Silva, Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu trafiğini yöneten en güçlü suç örgütlerinden ‘Kırmızı Komut’un lider kadrosunda bulunuyordu.

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