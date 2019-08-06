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Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İki stoper, bir 6 numara alacağız. Transfer bitene kadar çalışmalarımız sürecek." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, "Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak transferde hiç bir şeyi bitmeden açıklamıyoruz. Daha transfer yapacağımızı söylemiştik. Audi Cup'ta da görülen 2 stoper, 1 orta saha ve bir ekstra da olabilir." dedi.

Volkan Demirel açıklaması

"Görüştüğümüz oyuncular var. Transfer bitene kadar çalışmalarımız sürecek" diyen Koç, "3 bölge için kesin konuşabilirim. Bazı futbolcularımız da birden fazla bölgede oynayabiliyor. Bunları değerlendirip karar vereceğiz. Volkan Demirel, dediğim gibi, transfer yapacağımız ya da yapmayacağımız yerlere karar verdiğimizde açıklıyoruz. Onun yeri burası değil." dedi.

"Fenerbahçe'de iz bırakan isimlerle görüşüyoruz"

Başkan, "Yapısal değişiklikler düşünüyoruz. Bir sezonda olmuyor ama, bir sürü şeyi zaman gösterecek. Sadece Alex ile değil, büyük hizmetler veren oyuncular var izler bırakan. Biz Fenerbahçe'ye elçilik yapabilecek, Fenerbahçe'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil edebilecek. Zamanında kötü şekilde ayrılmış herkes ile yeni sayfa açmak için adımlarımızı attık." ifadelerini kullandı.

Alex yorumu

Koç, "Alex ile son 1 senede 4-5 kez görüştük. Bizim kapımız Fenerbahçe formasına hizmet etmiş, değer sağlamış, tribünlerin sevgisini kazanmış herkese kapımız açıktır. Herkesin bir yoğurt yiyiş şekli var, bizim şeklimiz de dereyi görmeden paçayı sıvamamak, transfer bitmeden açıklamamam" dedi.

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