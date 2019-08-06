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Yusuf Yazıcı'nın Lille'den ne kadar alacağı belli oldu!

Yusuf Yazıcı'nın Lille'den ne kadar alacağı belli oldu!

Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinden vergiler hariç 1,1 milyon euro kazanacak.

Yusuf Yazıcı, 17.5 milyon euro, bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ve Edgar Le'nin bonservisinin yüzde 50'si karşılığında Lille'e transfer oldu. Fanatik'in haberine göre Trabzonspor'da yıllık 2.5 milyon TL kazanan 22 yaşındaki oyuncu Fransız ekibinden vergiler hariç 1.1 milyon (6 milyon 800 bin TL) kazanacak.

Serbest kalma maddesi yok
İkinci yıldan itibaren maaşı bonuslarla birlikte artacak Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesinde serbest kalma maddesi ise bulunmuyor.

"En fazla 2 yıl buradasın"
Bu arada imza töreninde Lille Sportif Direktörü Luis Campos Yusuf'u bu sözlerle onore etti: "Kontratın 5 yıllık ama en fazla 2 sene bizimlesin. Dünya starı olma yolunda ilk imzan"

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