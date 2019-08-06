HABER /  SPOR
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Kenan Sipahi'nin yeni takımı belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Kenan Sipahi'nin yeni takımı belli oldu

İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Real Betis, milli basketbolcu Kenan Sipahi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta'da tamamlayan oyun kurucu Kenan Sipahi, gelecek 2 yıl boyunca Real Betis forması giyecek.

2013 yılında Letonya'da düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile şampiyonluk yaşayan ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen 24 yaşındaki Sipahi, kariyerinde ilk defa Türkiye dışında forma giyecek.

Kenan Sipahi geçen yıl Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 27 karşılaşmada 6.4 sayı, 3.3 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları ile mücadele etti. Sipahi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 4.5 sayı ve 2.8 asist ortalaması yakaladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul İzmir otoyol ücretleri neden pahalı? Hadi ve Süleyman Özışık yorumladı
İstanbul İzmir otoyol ücretleri neden pahalı? Hadi ve Süleyman Özışık yorumladı
Burak Yılmaz 10 gün içinde Lecce'ye imza atacak
Burak Yılmaz 10 gün içinde Lecce'ye imza atacak
Rus uzman ABD'nin Suriye planını deşifre etti! Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar
Rus uzman ABD'nin Suriye planını deşifre etti! Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar
Ali Babacan'ın partisi hangi ittifakta yer alacak çarpıcı iddia
Ali Babacan'ın partisi hangi ittifakta yer alacak çarpıcı iddia
Dr. Fahrettin Koca neden hedef alındı? Hakan Çelik yazdı
Dr. Fahrettin Koca neden hedef alındı? Hakan Çelik yazdı
Volkan Demirel'den Fenerbahçe yönetimine sürpriz teklif
Volkan Demirel'den Fenerbahçe yönetimine sürpriz teklif
ÖNCEKİ HABERLER
Nobel ödüllü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti
Nobel ödüllü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti
2019 Bilsem mülakat sonuçları açıklanıyor ne zaman?
2019 Bilsem mülakat sonuçları açıklanıyor ne zaman?
Filipinler'de ülke çapında dang humması salgını tehlikesi
Filipinler'de ülke çapında dang humması salgını tehlikesi
Tam 96 yaşında! Aşırı hız yapan yaşlı adamın yargılanması olay yarattı
Tam 96 yaşında! Aşırı hız yapan yaşlı adamın yargılanması olay yarattı
Wayne Rooney Cocu'nun yanına gitti
Wayne Rooney Cocu'nun yanına gitti
2019 hac dönüş tarihleri ne zaman Diyanet ilk kafile dönüş tarihi
2019 hac dönüş tarihleri ne zaman Diyanet ilk kafile dönüş tarihi
Yorumlar