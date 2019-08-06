Tam 96 yaşında! Aşırı hız yapan yaşlı adamın yargılanması olay yarattı

ABD'de mahkeme önüne çıkan 96 yaşındaki adam ve 82 yaşındaki yargıcın diyaloğu, duygu dolu anlara sahne oldu.

ABD'nin ABC kanalında yayımlanan "Caught in Providence" programında duygu dolu anlar yaşandı. Gerçek davaların gösterildiği programda 82 yaşındaki Yargıç Frank Caprio'nun karşısına Mr. Coella olarak tanıtılan 96 yaşındaki bir adam çıktı.

"96 yaşındayım ve yavaş sürüyorum"

Otomobilini okulların olduğu bölgede hızlı kullandığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Coella, "O kadar da hızlı sürmüyorum yargıç. 96 yaşındayım ve yavaş sürüyorum. Onu da mecbur kalınca yapıyorum" dedi.

"Ve hâlâ ailene bakıyorsun"

Yaşlı adam, daha sonra kanser tedavisi gören 63 yaşındaki erkek çocuğunu, iki haftada bir doktora götürmek zorunda kaldığını anlattı. Coella'nun anlattıklarından etkilenen Yargıç Caprio, ona iyi bir adam olduğunu söyleyip "90'lı yaşlarındasın ve hâlâ ailene bakıyorsun. Bu muazzam bir şey" ifadelerini kullandı.

Ceza vermeden davayı kapattı

Kameraların Yargıç Caprio'nun oğluna döndüğü esnada yargıç, "Oğluma kötü örnek oluyorsun, bana çok baskı yaratıyorsun" deyince, oğlu gülümsedi. Görüntünün sonunda, Caprio davayı ceza vermeden kapattığını açıkladı.

Milyonlarca kişi izledi

31 Temmuz'da programın Youtube kanalında yayımlanan video, bugün sosyal medyada gündem oldu. Videoyu milyonlarca kişi izledi. Yapılan yorumların çoğu, videonun ne kadar güçlü duygular uyandırdığını anlattı.