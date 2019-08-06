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Beykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu

Demirören Haber Ajansı

BEYKOZ'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri sahildekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan diğer çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı.

Beykoz’da iki arkadaş, serinlemek için Piri Reis Caddesi üzerinden denize girdiler. Gençler bir süre sonra denizde boğulmaya başladılar. Durumu fark eden Mehmet Yaşat Altaş isimli vatandaş hemen denize atlayarak boğulan gençlere yardım etmek istedi.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
Caner Ş. isimli genci kurtarabilen Altaş, tüm çabasına rağmen Mustafa Ö.’yü kurtaramadı. Dalgalara kapılan genç gözden kayboldu. Kaybolan genç için denizde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gözyaşlarına boğuldular
Arama çalışmaları devam ederken, gencin halası ile yengesi deniz kıyısında gözyaşlarına boğuldu. 

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