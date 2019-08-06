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Burak Yılmaz 10 gün içinde Lecce'ye imza atacak

Burak Yılmaz 10 gün içinde Lecce'ye imza atacak

Bu sezon İtalya Serie A'da mücadele edecek olan Lecce'nin vazgeçmediği Burak Yılmaz, 10 gün içerisinde sarı kırmızılı formayı giyecek.

Lecce'nin Burak Yılmaz aşkı bitmiyor. Daha önce iki kez Beşiktaş’la masaya oturmasına rağmen siyah beyazlı kulübü bir türlü ikna edemeyen Lecce, bu sefer Burak Yılmaz’ın işini bitirmeye geliyor.

Sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak olan yıldız golcüden vazgeçmeyen İtalyanlar, Burak Yılmaz’ın peşini bırakmazken Sportif Direktör Meluso’nun Başkan Fikret Orman’a bonservis ve maaş teklifini bir kez daha ileteceği öğrenildi.

3 yıl için 2,5 milyon euro
Akşam'ın haberine göre; 33 yaşındaki forvet için Beşiktaş’a 2 milyon Euro, Burak’a ise 2,5 milyon euro’dan 3 yıllık kontrat teklif eden Lecce’nın en geç 10 gün içerisinde bu transferi bitireceği bildirilirken, Meluso’nun menajer Özkan Doğan üzerinden dün Fikret Orman’a haber gönderdiği belirtildi.

Serie A'ya sıcak bakıyor
Burak Yılmaz’ın sakatlık problemini dert etmeyen Serie A kulübü yıldız futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlanırken, oyuncunun da İtalya’da oynamaya son derece sıcak baktığı ifade edildi.

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