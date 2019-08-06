Esenyurt'tan 117 Suriyeli daha ülkelerine gönderildi

Esenyurt Belediyesi, onlarca Suriyeliyi daha ülkelerine yolcu etti. 36’sı çocuk 117 Suriyeli sığınmacı, Suriye’nin başkenti Şam’ın yanı sıra Halep, Afrin, Cerablus ve İdlib’e yerleştirilecek.

On binlerce Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Esenyurt Belediyesi, 117 Suriyeliyi daha ülkelerine yolcu etti. Ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeli sığınmacılar Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımıyla Salı günü Esenyurt Belediyesi’nin eski binası önünden uğurlandı. Sputnik'ten Elif Sudagezer, sosyal medya hesabından görüntü ve açıklamaları paylaştı.

Esenyurt Belediyesi, onlarca Suriyeliyi daha ülkelerine yolcu ediyor. 36’sı çocuk 115 Suriyeli sığınmacı, Suriye’nin başkenti Şam’ın yanı sıra Halep, Afrin, Cerablus ve İdlib’e yerleştirilecek. Suriyeliler evlerine Kızılay araçları ve TSK koruması altında götürülecek. pic.twitter.com/mbaodzfc4B — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) August 6, 2019

Şam, Halep ve Cerablus dahil 5 şehre yolculuk

Söz konusu sığınmacılar, Suriye’nin başkenti Şam’ın yanı sıra Halep, Afrin, Cerablus ve İdlib’e yerleştirilecek. Kafile, Suriye’ye geçişin ardından Kızılay’ın araçlarıyla ve Türk Silahlı Kuvvetleri koruması altında evlerine yerleştirilecek. Giden kafile arasında 36 çocuk bulunuyor.

Suriyeli sığınmacılar: Ne yapacağımızı bilmiyoruz

Suriye'ye dönecek kafile içinde bulunan 33 yaşındaki Muhammed, 7 yıldır Türkiye’de olduğunu ifade ederek “Şimdi Halep’e dönüyorum. Buradayken ayakkabı işi yapıyordum. Ancak dönünce yeni bir hayata başlayacağız. Ne yapacağımı henüz bilmiyorum” dedi.

Ailesiyle birlikte 5 yıldır İstanbul’da olduğunu söyleyen 8 yaşındaki Enver da Afrin’e döneceklerini söylüyor. Enver’in babası “Suriye’ye dönünce ne yapacağımızı bilmiyoruz, bakacağız” diyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: 5 yıl Türkiye'ye girmeyecekler gidişler kalıcı

Uğurlama töreninde konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt “Bugün 117 Suriyeliyi memleketlerine geri gönderiyoruz. Türkiye zor günlerinde onlara konukseverliğini gösterdi. Onlara ülkemizi açtık. Esenyurt’ta, biz de elimizden geldiğince onların huzurlu ve mutlu olması, çocuklarının iyi eğitim alması için burada bulundukları sürede mutlu olsunlar diye elimizden geleni yapmıştık. Tabii artık onların kendi memleketlerine dönmesi, onlar için de bizim için de en doğrusuydu. Bize başvurdular, memleketlerine gidecekler. Bu, tatil için gidiş değil. Gittikten sonra 5 sene tekrar buraya dönemeyecekler. Dolayısıyla kalıcı bir gidiş olacak. Umarım bundan sonraki yaşamlarında mutlu, huzurlu olurlar” diye konuştu.