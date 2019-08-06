Tarkan Kazdağları için hainlikle suçladı: Yeter artık kendinize gelin
Tarkan Kaz Dağları'ndaki siyanürlü altın aramasıyla ilgili instagram sayfasından verdiği tepkiyle gündeme oturdu.
Kaz Dağları'nın olduğu bölgede başlatılan altın arama çalışmaları kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Kanadalı şirket Alamos Gold'un faaliyetleri için 195 bin ağacın kesildiği öne sürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı bu sayısının 13 bin 400 olduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca faaliyetlerin tamamlanmasından sonra bölgenin ağaçlandırılacağını duyurdu.
Hükümetten gelen bu açıklamalara rağmen tepkiler dinmiyor. Kaz Dağları için isyan eden ünlüler kervanına şarkıcı Tarkan da katıldı. Instagram sayfasından açıklama yapan Tarkan'ın öfkesi hayli sertti. Sorumluları ihanetle suçlayan Tarkan, "kendinize gelin" ifadelerini kullandı. İşte Tarkan'ın o sert açıklaması:
"Rant uğruna feda edilen Hasankeyf’ler, Allianoi’ler, Karadeniz’in dereleri, ormanları. Dikilen çirkin beton yığınları için kesilen binlerce yıllık zeytin ağaçları. Kurutulan göller, kirletilen, zehirlenen denizler, topraklar. Altın için feda edilen güzelim Kaz dağları ormanları.
Bitmek bilmeye para ve güç hırsı: Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle?