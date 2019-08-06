Tarkan Kazdağları için hainlikle suçladı: Yeter artık kendinize gelin

Kaz Dağları'nın olduğu bölgede başlatılan altın arama çalışmaları kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Kanadalı şirket Alamos Gold'un faaliyetleri için 195 bin ağacın kesildiği öne sürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı bu sayısının 13 bin 400 olduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca faaliyetlerin tamamlanmasından sonra bölgenin ağaçlandırılacağını duyurdu.