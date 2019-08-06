2019 Kurban bayramı için geri sayım başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban bayramı 11 Ağustos pazar günü başlayacak. Peki bu bayramda Mehmetçik Vakfı'na vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar verecek? İşte Mehmetçik Vakfı vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı...

Kurban bayramı 2019 için geri sayım başladı, vatandaşlar kurbanlık alışverişine başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos pazar günü başlayacak. Peki bu sene kurban bayramında Mehmetçik Vakfı'na vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar para verecek?

Mehmetçik Vakfı vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı

Bu sene Mehmetçik Vakfı 70 bin 905 bin kurban bağışı kabul edecek. Vakıf 2019 yılı için kurban bağış ücretini 1.130 lira olarak belirledi. Yurt dışından yapılacak vekaleten kurban bağışı 200 dolar ve 175 Euro.

Geçen yıl Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağışını 900 lira olarak açıklamıştı.

BORCU OLANLAR KURBAN KESEBİLİR Mİ: Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir.

Kişinin malı olmakla birlikte borçlu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.